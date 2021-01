"Time to Walk": Promis bei Spaziergängen mit Fitness+ dabei

Peter Müller

Spazierengehen wird zur Trendsportart. Mit etwas auf den Ohren macht das auch bedeutend mehr Laune.

Vergrößern Spaziergänge mit Fitness+ und prominenter Unterstützung © Apple

Die Fitnessstudios haben noch zu, in den USA hat Apple immerhin im Dezember mit Fitness+ seinen Service gestartet, mit dessen Hilfe man auch zu Hause diverse Sportarten trainieren kann. Dazu benötigt man entweder Kleingeräte, ein Laufband oder einen Heimtrainer. Wer für derartige Gerätschaften keinen Platz hat, dem bleibt Joggen oder Spazierengehen an der frischen Luft. Und hierfür bietet Apple seit gestern den Abonnenten von Fitness+ Unterhaltung unterwegs: "Time to Walk" heißen die Audiobeiträge , die ähnlich wie Podcasts funktionieren, aber eben über die Fitness-App auf der Apple Watch gespielt werden.

Die Beiträge sind zwischen 25 und 40 Minuten lang und werden von Prominenten gesprochen: Die Sängerin Dolly Parton, der Basketballer Draymond Green und die Schauspielerin Uzo Aduba wollen die Spaziergänger unterhalten. Laut Apple sprechen die drei über "persönliche, lebensprägende Momente wie gelernte Lektionen, bedeutsame Erinnerungen, Gedanken über Sinn und Dankbarkeit, Momente der Leichtigkeit und andere zum Nachdenken anregende Themen". Dazu präsentieren sie "eine kurze Playlist mit Liedern, die ihnen Motivation und Inspiration gegeben haben, sodass der Zuhörer seinen Weg zu einem Soundtrack fortsetzen kann, der eng mit jedem Gast verbunden ist."