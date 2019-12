Tizi Ränzlein: Echtleder-Case für Apple Airpods

Thomas Hartmann

Das neue Echtleder-Case für Apple Airpods mit Rundum-Stoßfänger in ”Lakritzschwarz” oder ”Dark Coffee” soll vor Stößen und Kratzern schützen.

Vergrößern Airpod-Tasche © Equinux

Als weitere Vorteile des Tizi Ränzlein sieht Hersteller Equinux, dass die Hüllen beim Auseinanderhalten der Airpods in der Familie oder im Freundeskreis helfen. Mit dem angehängten Metallkarabiner können die Airpods zudem an Hose, Handtasche oder Rucksack befestigt werden, sodass man danach nicht mehr lange suchen muss, sondern die Airpods immer parat hat. Selbstverständlich soll die Hülle aus echtem Leder die Airpods auch vor Schmutz und Kratzern beschützen. Geeignet sind die Hüllen für die Airpods 1 und 2. Sie verfügen außerdem über eine LED-Öffnung für den Ladeindikator der Airpods 2. Darüber hinaus kann man die drahtlosen Kopfhörer von Apple im Ränzlein kabellos oder per Lightning-Kabel aufladen.

Erhältlich sind sie bei Amazon.de für 30 Euro . Schwarz gibt es sofort, im bräunlichen ”Dark Coffee” sollen sie demnächst erhältlich sein.