Tizi Spiralkabel: Dehnbar von 30 Zentimeter bis 1 Meter

Thomas Hartmann

Das laut Hersteller ”ultraflexible” Spiralkabel lädt und synchronisiert und ist als Lightning- oder Micro-USB-Variante erhältlich.

Vergrößern © Tizi

Das flexible USB-Spiralkabel von Tizi will sicheres Laden und Synchronisieren für alle Geräte garantieren, die Micro-USB verwenden. Es funktioniert demnach mit jedem USB-Anschluss und passt zu allen Tizi-Ladegeräten. Laden sei mit maximaler Ladegeschwindigkeit für alle Geräte bis zu 2,4 A möglich.

Die beiden Stecker können außerdem beidseitig verwendet werden (reversibel) – das soll garantiert beim ersten Anschließen am USB-A-Port und Micro-USB-Port passen. Dies liegt am originellen ”Flip-Stecker” an beiden Seiten des Kabels bei der USB-Variante, die es hier bei Amazon.de für 20 Euro in Rot oder Schwarz gibt . Die Version mit Lightning ist als Ultra USB-C-auf-Lightning bei Amazon.de für 30 Euro erhältlich . Inklusive der Stecker kommt man auf eine Gesamtlänge der Kabel von 1,4 Meter, schreibt der Hersteller.