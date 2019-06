Tizi stellt USB-C-auf-Lightning-Kabel für schnelleres Laden vor

Thomas Hartmann

Das USB-C-auf-Lightning-Kabel mit Power Delivery gibt es in Rot oder Schwarz und bis zu zwei Meter lang.

Vergrößern Tizi Flip Ultra © Equinux

Echtes Power Delivery (PD) mit hochwertigen Materialien auch im Detail verspricht der Münchner Hersteller Tizi mit seinem neuen USB-C-auf-Lightning-Kabel. Dieses soll in Verbindung mit der Tizi Tankstelle USB-C plus USB-A oder der Tizi Tankstation USB-C plus 3 USB-A ein iOS-Gerät mit Lightning-Anschluss bis zu zweimal schneller laden als das mitgelieferte Apple-Netzteil, wobei die Ladegeschwindigkeit je nach iPhone variiere. Erhältlich ist das neue rote oder schwarze Ladekabel in den Längen 50 Zentimeter sowie ein oder zwei Metern. Kompatibel ist es demnach mit iPhone, iPad und iPod mit Lightning-Anschluss und dafür eigens Apple MFi-zertifiziert. Die Kosten für die Kabel beginnen bei Bestellung über Amazon.de bei 20 Euro und enden bei 30 Euro für die längeren Ausführungen.