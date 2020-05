Tom Hanks' "Greyhound" kommt auf Apple TV+

Peter Müller

Kinos haben noch eine Weile zu – Apple kauft Sony Pictures das jüngste Werk von Tom Hanks ab.

Vergrößern Nordatlantik, 1942 © Apple

Einen spektakulären Deal konnte Apple für sein TV-Programm an Land ziehen: Anstatt Mitte Juni in den Kinos anzulaufen, startet das Weltkriegs-Marine-Drama "Greyhound" von und mit Tom Hanks nun im Streamingdienst Apple TV+. Hier löst die Pandemie erneut einen Wandel aus, Sony Pictures kann den Film nicht in die noch geschlossenen Kinos bringen. Während aber etwa die Premiere des jüngsten James-Bond-Films "No Time to Die" auf unbestimmte Zeit verschoben wird, und Universals "Trolls World Tour" gleich als Leih-Download im iTunes Store und anderen Kanälen erschien, versucht es Tom Hanks nun über den Streamingdienst, sein Publikum in mehr als 100 Ländern zu erreichen. Einen genauen Termin für die Premiere auf Apple TV+ gibt es laut Deadline noch nicht, "Greyhound" dürfte aber bald anlaufen – womöglich gar zum geplanten Termin rund um den US-amerikanischen Vatertag, der einen starken Umsatz zum Filmstart versprochen hätte.

Etwas für den Katalog

Apple TV+ hat sich bisher auf Originals konzentriert, also auf Filme und Serien, die exklusiv im Auftrag Apples produziert wurden oder die der Konzern während der Produktion kaufte (" The Banker ") – oder wie jetzt "Greyhound" vor dem geplanten, aber abgesagten Kinostart. Laut Bloomberg will Apple die Strategie aber nun anpassen und zur Vergrößerung seines Katalogs auch ältere Inhalte in Lizenz nehmen, dies soll jedoch behutsam geschehen. Apple habe bisher keine "großen Franchises oder Blockbuster" angefragt, der Fokus bleibe auf eigene Inhalte. Apple habe im Januar zehn Millionen Abonnenten für Apple TV+ gezählt, nur die Hälfte davon seien auch aktive Zuseher gewesen. Im Vergleich zu Netflix liegt Apple TV+ also noch ganz weit hinten.