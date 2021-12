Trend 2022: Das iPhone SE 3 dreht das Rad, ohne es neu zu erfinden

Kris Wallburg

Vier Jahre vergingen zwischen dem ersten iPhone SE und seinem Nachfolger. So lange wird es bis zum iPhone SE 3 nicht dauern, aller Voraussicht bekommen wir es schon 2022 zu Gesicht.

VergrĂ¶ĂŸern Wird das nĂ€chste iPhone SE weiterhin wie ein iPhone 8 aussehen?

Das iPhone SE, erstmals vorgestellt im MĂ€rz 2016, wird hĂ€ufig als Budget-iPhone, Einsteiger-iPhone oder auch "das iPhone fĂŒr den kleinen Geldbeutel" bezeichnet. Das ist alles wahr, trotzdem gibt es neben dem geringen Preis auch weitere GrĂŒnde, sich fĂŒr ein iPhone SE zu entscheiden.

Die Rolle des iPhone SE in Apples Ökosystem

Apple hat mit dem iPhone SE von Beginn an eine klare Strategie verfolgt: Ein iPhone, zukunftssicher dank aktuellem Prozessor, kombiniert mit Ă€lterer, aber erprobter Hardware fĂŒr einen gĂŒnstigen Preis. Damit unterscheidet es sich von anderen Mittelklasse-Smartphones, die zwar oft mit mehr Features ausgestattet sind (grĂ¶ĂŸeres Display, mehr Kameras) aber dafĂŒr auch mit einem mittelmĂ€ĂŸigen Prozessor ausgeliefert werden. Dass Apple soviel Wert auf Rechenleistung legt, hĂ€ngt mit zwei Grundprinzipien zusammen.

Erstens: Die Nutzererfahrung soll auf allen GerĂ€ten, auch den gĂŒnstigeren, anstandslos sein. Die Bedienung muss flĂŒssig, die Einbindung in den Rest des Ökosystems nahtlos sein. Bedenken Sie, der Chip im iPhone SE 2 ist der gleiche wie im iPhone 11 Pro, das zum Start fast 600 Euro mehr kostete. An Leistung mangelt es dem kleinen GerĂ€t also nicht. Wer sich ein iPhone SE kauft, bekommt kein "abgespecktes" iPhone-Erlebnis. Es fĂŒgt sich nahtlos in das Ökosystem ein, bietet alle Annehmlichkeiten von iOS und ist in jederlei Hinsicht ein solides und zuverlĂ€ssiges GerĂ€t.

Zweitens: Apple versorgt iPhones so lange mit Updates, wie kein anderer Smartphone-Hersteller. Bei der EinfĂŒhrung des ersten iPhone SE wurde es mit iOS 9 ausgeliefert. Mehr als fĂŒnf Jahre spĂ€ter sind wir bei iOS 15 angelangt und es ist immer noch mit dem SE von 2016 kompatibel. Zugegeben, dies ist wohl der letzte Update-Zyklus fĂŒr dieses GerĂ€t, trotzdem ist es Apple anzurechnen, GerĂ€te ĂŒber einen so langen Zeitraum mit aktueller Software zu versorgen.

Die Zukunft des iPhone SE

Zwischen der Vorstellung des ersten und zweiten iPhone SE sind vier Jahre vergangen. Das ist ein ungewöhnlich langer Zeitraum fĂŒr die Aktualisierung eines Technikproduktes, hĂ€ngt aber sicher auch damit zusammen, dass das iPhone SE 1 auch nach mehreren Jahren noch sehr beliebt war. Die Aktualisierung im Jahr 2020 war trotzdem nötig, denn die Technik hat sich stetig weiterentwickelt und die Hardware konnte gegenĂŒber anderen Mittelklasse-Smartphones einfach nicht mehr mithalten. Dass bis zum nĂ€chsten iPhone SE weitere vier Jahre (von 2020 aus gerechnet) vergehen, ist allerdings unwahrscheinlich.

VergrĂ¶ĂŸern Das erste iPhone SE wird immer noch mit aktueller Software versorgt. © Shutterstock.com/Hadrian

Ich gehe davon aus, dass Apple kĂŒnftig einen Zweijahreszyklus fĂŒr die Aktualisierung der SE-Reihe einhalten wird, um das GerĂ€t dauerhaft als gĂŒnstiges Einsteiger-iPhone und attraktiven Konkurrenten von Mittelkasse-Smartphones zu etablieren. Dementsprechend wĂ€re das nĂ€chste Update im kommenden Jahr fĂ€llig, höchstwahrscheinlich im FrĂŒhjahr. Darauf deutet auch die bisherige Berichterstattung hin. Über den genauen Namen gibt es noch keine gesicherten Informationen. Die bisherigen zwei Modelle unterscheiden sich nur durch ihre Generationsbezeichnung, der Name ist gleich geblieben. Einige Leaker berichten , dass das kommende Modell "SE Plus" heißen wird, der Einfachheit halber werde ich in diesem Artikel aber vom iPhone SE 3 sprechen. Auch deshalb, weil andere GerĂŒchte auf zwei verschiedene iPhone-Modelle hinweisen, doch dazu spĂ€ter mehr. DarĂŒber, was wir genau im iPhone SE 3 zu sehen bekommen, gibt es bereits zahlreiche Spekulationen. Manche davon mehr, andere weniger wahrscheinlich.

2022: Das erwartet uns

Ziemlich sicher ist, dass Apple seiner bisherigen Linie treu bleiben wird. Das iPhone SE wird weiterhin nicht auf die allerneueste Hardware setzen, sondern sich daran bedienen, was Apple in Ă€lteren Modellen schon erprobt hat. Ich rechne beispielsweise damit, und es deckt sich auch mit den aktuellen GerĂŒchten, dass das nĂ€chste iPhone SE weiterhin im GehĂ€use des iPhone 8 zuhause sein wird. Das heißt, das Display bleibt 4,7 Zoll groß (oder klein, wie auch immer Sie das sehen möchten). Auf Power-User und Smartphone-Enthusiasten wirkt dieser Formfaktor wohl fast schon antik, betrachtet man allerdings die Zielgruppe des iPhone SE, ergibt die GrĂ¶ĂŸe Sinn. Wer Wert auf ein großes Display legt, wird ohnehin eher zu einem iPhone 13 oder sogar iPhone 13 Pro greifen, um zusĂ€tzlich von dem OLED-Display der teureren Modelle zu profitieren. Das iPhone SE deckt die grundsĂ€tzlichen Anforderungen ab, es richtet sich an die Nutzer, die ihr Smartphone fĂŒr die klassischen Aufgaben nutzen: Zum Telefonieren, Nachrichten verschicken, Musik hören, fĂŒr den gelegentlichen Schnappschuss. DafĂŒr brauchen Sie kein riesiges Display und das iPhone SE passt zudem deutlich besser in die Hosentasche. Gleiches GehĂ€use bedeutet, dass Face-ID wohl auch weiterhin den teureren Modellen vorbehalten sein wird. Das kann, je nach Geschmack, Fluch oder Segen sein. Viele Nutzer aktueller iPhones vermissen die Möglichkeit, das GerĂ€t entsperren zu können, ohne es jedes Mal anheben zu mĂŒssen.

VergrĂ¶ĂŸern iPhone SE der ersten und zweiten Generation. © Shutterstock.com/Hadrian

Wir können außerdem davon ausgehen, dass die Single-Kamera auch im iPhone SE 3 Bestand haben wird. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das Kameramodul im Vergleich zum aktuellen Modell fast identisch bleiben wird. Die verbaute Weitwinkellinse erfĂŒllt Ihren Zweck und schießt hervorragende Bilder, fĂŒr einen grĂ¶ĂŸeren Sensor ist im GehĂ€use kaum Platz. Das heißt aber nicht, dass sich die Foto- und VideoqualitĂ€t nicht trotzdem verbessern wird. Die QualitĂ€t von Smartphonekameras wird mittlerweile von der Nachbearbeitung durch kĂŒnstliche Intelligenz genauso bestimmt wie durch die QualitĂ€t der Hardware. Und da das nĂ€chste iPhone SE, das lĂ€sst sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, mit dem allerneusten A-Prozessor ausgestattet sein wird, steht genug Rechenleistung zur VerfĂŒgung.

Und wo wir gerade beim Thema sind: Wenn das nĂ€chste iPhone SE tatsĂ€chlich im Jahr 2022 vorgestellt wird, wird wohl der A15 Bionic Chip die Rechenleistung zur VerfĂŒgung stellen. Dazu gibt es nicht viel zu sagen, es ist der leistungsstĂ€rkste Smartphone-Chip auf dem Markt und wird problemlos ĂŒber mehrere Jahre seinen Zweck erfĂŒllen. Auch das japanische Tech-Magazin Macotakara berichtet, dass der A15-Chip im nĂ€chsten iPhone SE verbaut sein wird.

Auch wenn die rĂŒckseitige Kamera des iPhone SE 3 vermutlich kein großes Upgrade erfahren wird, hoffe ich doch, dass zumindest die Frontkamera etwas verbessert wird. Statt 7 Megapixel, die eine anstĂ€ndige, aber doch eher durchschnittliche BildqualitĂ€t bieten, wĂ€re es gerade in heutigen Zeiten schön, mit der 11-Megapixel-Linse aktuellerer Modelle ein besseres Tool fĂŒr Videoanrufe und -konferenzen zur VerfĂŒgung zu haben.

Schließlich erlaube ich mir an dieser Stelle noch einen Wunsch zu Ă€ußern, der die grĂ¶ĂŸte Schwachstelle des aktuellen iPhone SE (2. Generation) betrifft. Apple hat es seit dem iPhone 11 zunehmend geschafft, eine SchwĂ€che in eine StĂ€rke umzuwandeln: Jahrelang galten iPhones als etwas schwĂ€chlich, wenn es um die Laufzeit und Lebensdauer der Akkus ging. Ich erinnere mich an mein iPhone 8, ein DienstgerĂ€t, dass ich nach einigen Monaten zurĂŒckgab, da es bei regelmĂ€ĂŸiger Nutzung (die als Tech-Redakteur eben dazugehört) spĂ€testens am Nachmittag bei einer einstelligen Akkuladung angekommen war. Mein aktuelles iPhone 13 Pro Max hĂ€lt ohne Probleme zwei Tage durch. Bitte Apple: Das muss auch beim iPhone SE möglich sein. Ob es durch einen grĂ¶ĂŸeren Akku, ein besseres Energiemanagement oder eine Kombination von beidem passiert - das nĂ€chste iPhone SE muss lĂ€nger durchhalten.

iPhone SE Plus: Notwendigkeit fĂŒr ein "Super-SE" besteht nicht

Es gibt auch GerĂŒchte , dass wir in nĂ€chster Zeit nicht nur ein SE-Modell zu Gesicht bekommen. Und zwar soll uns neben dem Update fĂŒr das kleinere Modell auch ein "iPhone SE Plus" erwarten. Dabei soll es sich um ein aktualisiertes iPhone 11 handeln, sprich: Dual-Kamera, grĂ¶ĂŸeres Display, Face-ID zusammen mit dem neuesten Prozessor. GrundsĂ€tzlich wĂŒrde dieses Vorgehen zu Apples Strategie passen, etwas Ă€ltere Hardware mit Rechenleistung aufzurĂŒsten und den SE-Stempel zu verpassen. Ich stimme auch zu, dass der Zeitpunkt kommen wird, an dem das GehĂ€use, das in Ă€hnlicher Form erstmals mit dem iPhone X eingefĂŒhrt wurde, das Fundament fĂŒr ein iPhone SE bilden wird. Doch dass dies schon im nĂ€chsten Jahr passiert, ist eher unwahrscheinlich. Das iPhone 11 wird noch immer im Apple Store angeboten und ist mit einem Einstiegspreis von 579 Euro immer noch am unteren Ende von Apples iPhone-Preisgestaltung. Die GerĂŒchte sind hinsichtlich des Zeitrahmens auch nicht sonderlich zuverlĂ€ssig, der Analyst Ross Young sprach erst vom FrĂŒhjahr 2023, dann von 2024.

We now hear the next LCD iPhone will be introduced in 2022 and called the SE Plus with the same 4.7" LCD as the 8 along with 5G. We hear the iPhone SE3 with a 5.7" - 6.1" LCD is now pushed to 2024. https://t.co/9gxiAAk8Yi — Ross Young (@DSCCRoss) October 25, 2021

iPhone SE 3: das gĂŒnstigste 5G-iPhone?

Die Frage bleibt, ob das kommende iPhone SE auch mit einem 5G-Modem ausgestattet sein wird. Das ist nicht nur eine Frage der Kosten, sondern auch des Designs. Das iPhone 12 war das erste iPhone mit 5G-KapazitĂ€ten, dafĂŒr wurde die Position der Antennen im neuen GehĂ€use extra angepasst. Das iPhone 8, in dessen GehĂ€use das nĂ€chste SE wahrscheinlich zuhause sein wird, wurde nie mit 5G im Hinterkopf entwickelt. Ich bin kein Ingenieur und kann Ihnen nicht sagen, wie schwierig es ist, die Position der Antennen dementsprechend anzupassen, aber es gehört jedenfalls mehr dazu, als einfach ein paar neue Komponenten einzusetzen. Aus deutscher Sicht ist die 5G-KompatibilitĂ€t ohnehin zu vernachlĂ€ssigen, bei der aktuellen Netzabdeckung können sie das Thema bei der Smartphone-Wahl ruhig vernachlĂ€ssigen. In den USA und anderen LĂ€ndern ist der Netzausbau deutlich weiter und da selbst Android-Smartphones der Mittelklasse inzwischen grĂ¶ĂŸtenteils ĂŒber 5G verfĂŒgen, besteht seitens Apple schon ein gewisser Druck, in diesem Bereich nicht zurĂŒckzufallen. Außerdem könnte Apple einen weiteren Kaufanreiz schaffen, denn mit einem Prozessorupgrade alleine wird es schwer, Besitzer des aktuellen iPhone SE 2 zu einem Upgrade zu ĂŒberzeugen. Ich gehe deshalb davon aus, dass Apple einen Weg finden wird, das nĂ€chste iPhone SE auf 5G aufzurĂŒsten. In diese Richtung gehen auch die meisten GerĂŒchte, so berichtet das japanische Tech-Magazin Macotakara , dass im nĂ€chsten SE-Modell das gleiche 5G-Modem wie im iPhone 13 verbaut sein wird.

Preisanstieg ist zu erwarten

Das nĂ€chste iPhone SE wird sicherlich das gĂŒnstigste Modell in Apples Portfolio bleiben, trotzdem ist mit einem Preisanstieg zu rechnen. Wie hoch dieser ausfĂ€llt, hĂ€ngt davon ab, welche neuen Features tatsĂ€chlich umgesetzt werden. Vor allem 5G könnte die Produktionskosten deutlich ansteigen lassen, was dann wiederum an den Verbraucher weitergegeben wird. Wenn Apple darĂŒber hinaus auch noch die kleinste SpeichergrĂ¶ĂŸe auf 128 GB anhebt, wie zuletzt beim iPhone 13, werden auch noch einige Euro obendrauf kommen. Eine Preiserhöhung auf 529 oder sogar 549 Euro ist also denkbar.

Sollte sich wirklich ein iPhone SE Plus dazugesellen, das auf dem iPhone 11 basiert und ebenfalls mit 5G ausgestattet ist, können Sie mit Preisen ab 600 Euro rechnen, eventuell sogar mehr. Aber auch das spricht gegen ein solches Modell, schließlich ist das iPhone 12 derzeit schon ab 679 Euro bei Apple zu kaufen.

Weiterentwicklung ohne Revolution

Das iPhone SE war noch nie das Modell, mit dem Apple große Neuerungen eingefĂŒhrt oder Tech-Enthusiasten angesprochen hat. Das ist auch nicht Sinn und Zweck des iPhone-Einsteigermodells. Das iPhone SE erfĂŒllt die grundlegenden Aufgaben eines Smartphones schnell und souverĂ€n, passt sich nahtlos in das Apple-Ökosystem ein und ist eine gĂŒnstigere Alternative fĂŒr diejenigen, die iOS den Vorzug vor Android geben, aber kein Highend-Smartphone benötigen. Nicht mehr und nicht weniger erwarten wir vom iPhone SE 3: Solange Apple die Stellschrauben an den richtigeen Stellen dreht, muss die Drehung selbst gar nicht so groß sein.