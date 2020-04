Trotz Lidar: iPad-Pro-Kamera beeindruckt wenig

Kris Wallburg

Analysten haben die Kamera des neuen iPad Pro auseinandergenommen und mit der des iPhone 11 verglichen. Die Erkenntnis: Die Kamera des iPhone 11 eignet sich wesentlich besser f├╝r Fotografie.

Vergr├Â├čern Die Kamera des iPhone 11 ist der des iPad Pro ├╝berlegen. © Apple

Das neue iPad Pro ist das erste iPad mit einer Dual-Cam. Auf den ersten Blick h├Ątte man die neue Kamera glatt f├╝r eine Kopie der iPhone-11-Kamera halten k├Ânnen, die Konfiguration mit Weitwinkel- und Ultraweitwinkellinse ist zumindest sehr ├Ąhnlich. Doch ein genauerer Blick auf die Spezifikationen zeigt bereits Unterschiede. Die Brennweite der Ultraweitwinkellinse ist beim iPad Pro etwas gr├Â├čer, 14┬ámm statt 13┬ámm beim iPhone 11. Der Bildausschnitt des iPhones ist also etwas weiter als beim iPad Pro. Und auch die Aufl├Âsung des iPad-Sensors ist mit 10 Megapixel etwas geringer als beim iPhone 11 (12 Megapixel).

A13-Chip bietet bessere Unterst├╝tzung f├╝r die Kamera

Eine Analyse des Experten und Fotoapp-Entwicklers Sebastian de With hat ergeben, dass diese technischen Unterschiede sich auch in der Qualit├Ąt der Aufnahmen bemerkbar machen, wie Appleinsider berichtet . Einer der Gr├╝nde ist das Fehlen des Deep-Fusion-Features. Daf├╝r w├Ąre der A13-Chip vonn├Âten, der in den iPhones von 2019 verbaut ist. Im neuen iPad Pro ist aber nur eine abge├Ąnderte Version des A12X-Chips verbaut, der A12Z. Eventuell reicht dessen Rechenleistung f├╝r Deep Fusion nicht aus. Wahrscheinlicher ist aber, dass die Kapazit├Ąten f├╝r Deep-Learning-Funktionen nicht in gleichem Ma├če vorhanden sind. De With sieht die Kameras des iPad Pro n├Ąher an denen des iPhones 8. Also immer noch ein gutes Kamerasystem, nur eben nicht so gut wie das des iPhone 11.

Der kleinere Sensor verringert auch die maximale Aufl├Âsung der Fotos. Die liegt bei 3.680 ├Ś 2.760 Pixel, das iPhone 11 schafft Fotos mit 4032 ├Ś 3024 Pixel. Einen Vorteil bringt aber der kleinere Sensor, die minimale Belichtungszeit ist mit 1/62.000 Sekunde noch k├╝rzer als beim iPhone 11 (1/45.000 Sekunde).

LIDAR-Sensor nicht f├╝r Portrait-Fotos geeignet

Laut De With bietet der LIDAR-Sensor, dessen Laser zur Tiefenerfassung f├╝r AR-Anwendungen viele Vorteile bringt, zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen Nutzen f├╝r den Portraitmodus der Kamera. Die von dem Sensor erfassten Daten eignen sich gut f├╝r die Erfassung gr├Â├čerer Objekte in einem Raum, seien aber nicht detailliert genug zur Unterst├╝tzung von Portrait-Aufnahmen. Dass eine solche Funktion noch nachgeliefert wird, h├Ąlt De With aber durchaus f├╝r m├Âglich, mit Verweis auf die M├Âglichkeiten die sich durch Deep Learning bieten.