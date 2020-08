"Trüberbrook" für iOS kommt als Premium-App

Thomas Hartmann

"Trüberbrook" ist laut Entwickler ein atmosphärisches Mystery- / Sci-Fi-Adventure, das in den späten Sechzigerjahren spielt. Nun kommt es auch auf iOS-Geräte.

Vergrößern Trüberbrook – Forschungszentrum © Trüberbrook

Trüberbrook hat einige Besonderheiten, die wir bereits für den Mac und Windows vorgestellt haben , darunter etwa die Stimmen von Nora Tschirner und Jan Böhmermann. Diese Meldung war 2019. Jetzt kommt das unterhaltsam gemachte Adventure mit schrägen Einlagen und Ideen auch auf iPhone und iPad – und zwar laut Eintrag im App Store – Vorschau voraussichtlich am 3. September . Das Game erscheint als sogenannte Premium-App, das heißt man bezahlt einmal und hat sämtliche Inhalte ohne In-App-Käufe zur Verfügung. Auf den Geräten belegt das Spiel freilich 1,8 GB und läuft dort ab iOS 7.0. Die Kosten dafür sollen 5,49 Euro betragen.

Schauplatz ist das abgelegene Luftkurörtchen Trüberbrook in der deutschen Provinz in den späten 1960er-Jahren, heißt es in der Spielbeschreibung: Der Spieler schlüpft in die Rolle des jungen amerikanischen Physikstudenten Hans Tannhauser, den es durch Zufall nach Trüberbrook verschlägt – wo er schließlich die Welt retten muss!

Nähere Informationen dazu finden sich auf der Website des Entwicklers .