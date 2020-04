Tuned: Neue Facebook-App speziell für Paare

Denise Bergert

Mit Tuned hat Facebook heute eine neue Scrapbook-App für iOS veröffentlicht, die sich speziell an Paare richtet.

Vergrößern Tuned ist ab sofort für iOS verfügbar. © Facebook

Facebooks New Product Experimentation Team hat heute mit "Tuned" eine neue App für iPhone und iPad in Apples App Store veröffentlicht . In Zeiten von Social Distancing und der weltweiten Covid-19-Pandemie will "Tuned" unter anderem Paaren einen privaten Platz im digitalen Raum bieten, die sich durch die aktuellen Ausgangsbeschränkungen nicht sehen können.

Tuned ist Scrapbook-App und Messenger in einem. Paare können sich hier im privaten Feed ihre aktuelle Stimmung mitteilen oder sich über individuelle Sticker und Reaktionen ausdrücken. Im Messenger können Fotos, Notizen, Karten oder auch Sprachnachrichten an den Partner geschickt werden. "Tuned" soll es Paaren ermöglichen, sich ein digitales Scrapbook aus ihren gemeinsamen Erinnerungen zu erstellen – heißt es in der App-Beschreibung im App Store. Nutzer können außerdem ihren Spotify-Account mit der App verknüpfen, um Playlisten und Songs zu teilen.

"Tuned" wiegt rund 30 Megabyte und setzt mindestens iOS 11 voraus. Die App ist kompatibel mit dem iPhone, dem iPad und dem iPod Touch. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Messenger für Paare langfristig gegen Whatsapp und Co. wird durchsetzen können.