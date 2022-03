Twinkly Festoon: Smarte Party-Lichterkette für den Sommer

Thomas Hartmann

16 Millionen Farben, vorinstallierte Effekte und eine individuelle Steuerung per App sollen mit Festoon für stimmungsvolles Licht auf Balkon und Terrasse sorgen.

Vergrößern © Twinkly

Mit Festoon will das italienische Unternehmen Twinkly ”Partystimmung in Outdoor-Bereiche” bringen. Die zehn Meter lange Lichterkette besteht demnach aus 20 LEDs mit jeweils 45 Millimetern Durchmesser. Diese können laut Anbieter völlig flexibel mit individuellen Farben oder Effekten belegt werden, alternativ wird eine Vielzahl an vorkonfigurierten Szenarien angeboten. Mit der Twinkly-App lässt sich die Lichterkette einrichten und steuern. Sie ist für iOS und Android verfügbar und kompatibel mit Google Assistant, Apple Homekit sowie Amazon Alexa.

Leuchtende Szenarien für viele Gelegenheiten

Zum Kindergeburtstag, Grillabend mit Freund:innen oder Dinner zu zweit: Mit Festoon lässt sich laut Beschreibung des Herstellers eine genau auf den Anlass zugeschnittene Lichtstimmung erzeugen. So können die User jeder LED per Twinkly-App eine unterschiedliche Farbe zuordnen und dabei aus über 16 Millionen Farbtönen auswählen. Dabei verwendet die App die Funktion der LED-Kartierung, wodurch sie durch die Kamera des Smartphones erkennen soll, wo sich die einzelnen Lampen der Lichterkette befinden. Neben den Lichtfarben lassen sich auch Effekte, Helligkeit und Intensität der einzelnen LEDs individuell einstellen. So will Festoon mit statischem Weißlicht für eine harmonische Beleuchtung sorgen, während wechselnde bunte Farben fröhliche Partystimmung in den Garten bringen sollen. Per App oder über den Sprachassistenten können Szenarien und Farben schnell und einfach gewechselt werden, sodass selbst im Laufe eines Abends unterschiedliche Lichtstimmungen gestaltet werden können, verspricht der Entwickler. Die App wird demnach in Echtzeit mit der Lichterkette synchronisiert.

Ausbaufähig und kombinierbar

Jede der 20 LEDs von Festoon ist mit einer Öse versehen, mit der sie sicher befestigt werden könne. Aufgrund der Schutzklasse IP44 ist die Lichterkette vor Spritzwasser geschützt und kann sowohl innen als auch außen eingesetzt werden. Wer eine größere Fläche beleuchten will, kann zwei Festoon und damit insgesamt 40 Lampen per App gruppieren und steuern. Auch mit anderen Produkten von Twinkly lässt sich Festoon kombiniert werden, um komplexe Lichtszenarien zu erzeugen.

Preis und Verfügbarkeit

Festoon von Twinkly ist zum UVP von 124,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer im Fachhandel erhältlich. Für die Distribution in Deutschland ist Macland zuständig .