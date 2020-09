US-Gericht stoppt Tiktok-Bann bis November

Kris Wallburg, Peter Müller

Ab heute durfte die App Tiktok nicht mehr im App Store und Google Play Store angeboten werden.

Verzögert : Eine am Sonntag von einem Gericht erlassene einstweilige Verfügung gibt Tiktok in den USA eine Galgenfrist. Die von der US-Regierung erlassene Executive Order, ab heute um Mitternacht Tiktok nicht mehr in Apples App Store und den Google Play Store zum Download zuzulassen, ist damit vorerst bis November aufgehoben. Die Regierung argumentiert, Tiktok würde Daten von US-Bürgern an chinesische Regierungsbehörden übermitteln, der Eigner Bytedance müsse daher sein US-Geschäft verkaufen und neuen Eigner wie Oracle und Walmart auch vollen Zugriff auf den Quellcode der populären App geben. Doch ein nur wenige Wochen vor der Wahl in Zeiten der in der Pandemie notwendigen Isolation erlassene Bann würde das Recht auf Meinungsäußerung der Nutzer einschränken und sei daher unzulässig, argumentierten die Anwälte von Bytedance, deren Argumentation das Gericht offenbar folgte.

Einen Tag, bevor der Bann von TikTok in den USA in Kraft treten würde, hat der chinesische Hersteller Bytedance offenbar mit Oracle einen Käufer für das US-Geschäft des vor allem bei jungen Leuten populären sozialen Netzwerkes gefunden. Wie das " Wall Street Journal " berichtet, hat Oracle am Sonntag nur kurz nach der Absage für Microsoft zugeschlagen.

Neben Microsoft hatte zuletzt auch Walmart Interesse an der App angemeldet. Details zu dem Geschäft sind noch nicht bekannt, es fehlt auch noch eine offizielle Bestätigung durch Oracle.

Auch Bytedance hat sich noch nicht zum neuen Stand der Dinge geäußert, jedoch die chinesische Regierung über ihren englischsprachigen TV-Kanal. Hier ist klar davon die Rede, dass TikTok nicht zum Verkauf stehe, Bytedance werde weder an Oracle, noch Microsoft oder eine andere US-Firma verkaufen und den Quellcode aushändigen. Stattdessen strebe Bytedance eine Kooperation mit Oracle in den USA an, um den Bann umgehen zu können, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters . Die Daten von US-Nutzern würden in diesem Rahmen von Oracle erhoben, gespeichert und gepflegt – die Daten könnten für Oracles Marketing hilfreich sein.

Microsoft hat in einem Blogpost die Absage von Bytedance bestätigt und bedauert, man sei sich sicher gewesen, das Angebot aus Redmond sei zum Nutzen der TikTok-Nutzer gewesen und hätte die nationale Sicherheit der USA geschützt. pm



Microsoft bekommt Konkurrenz beim Erwerb von TikTok (Meldung vom 19. August 2020):

Das US-Unternehmen Oracle, Hardware-Hersteller und Softwareentwickler, ist der nächste Kandidat für eine Übernahme von mehreren Sparten der chinesischen Plattform TikTok. Laut der Financial Times hat sich Oracle mit den Kapitalgesellschaften Sequoia Capital und General Atlantic zusammengeschlossen, um die Möglichkeit einer Übernahme zu evaluieren.

US-Präsident Donald Trump hat ein Verbot der Plattform TikTok angekündigt. Die einzige Alternative sei eine Übernahme der US-Sparte von einem US-Unternehmen. Trump kritisiert den Datenschutz der App und wirft dem Mutterunternehmen ByteDance vor, Spionage für die chinesische Regierung zu betreiben. Für diesen Vorwurf gäbe es glaubwürdige Beweise, die der Öffentlichkeit jedoch nicht vorgelegt wurden. Trump stellte ein Ultimatum von 45 Tagen, welches er in der letzten Woche auf 90 Tage erweiterte.

Als Folge zieht ByteDance einen Verkauf mehreren Sparten der Plattform in Erwägung. Laut der Berichterstattung evaluiert das Konglomerat rund um Oracle den Kauf des US-amerikanischen, kanadischen und neuseeländischen Teils von TikTok.

Damit stößt Oracle zu finanzstarker Konkurrenz, denn auch Microsoft hat Interesse an TikTok angemeldet. Laut Medienberichten ist der Softwareriese bereit, bis zu 30 Milliarden Euro in den Kauf zu investieren. kw