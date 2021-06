US-Senat: "Apple und Co. profitieren von Zwangsarbeit in China"

Peter Müller

Apple, Amazon, Nike und Coca-Cola sind neben anderen Firmen in die Kritik des US-Senats geraten. Sie würden von Zwangsarbeit in der chinesischen Provinz Xinjiang profitieren und so ihre Kunden zu Komplizen eines repressiven Regimes machen.

Vergrößern Mauer mit Stacheldraht in Kashgar, Xinjiang © Jonathan_Densford - shutterstock.com

Der US-Senator Marco Rubio (Republikaner aus Florida) hat US-Firmen in einer Anhörung des Senate Foreign Relations Committee über den Umgang Chinas mit den Uiguren hart kritisiert und dabei einige Namen genannt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters . Firmen wie Apple, Amazon, Nike und Coca-Cola würden von der Zwangsarbeit profitieren, die China in der Provinz Xinjiang im Westen des Landes anordnet. So würden diese Unternehmen die US-Bürger zu Komplizen des restriktiven chinesischen Regimes machen. Die US-Legislative arbeitet an Gesetzen, die den Import von mit Zwangsarbeit in Xinjiang erzeugten Produkten verbieten.

Bei der Verurteilung Chinas und der "Komplizenschaft" amerikanischer Firmen herrscht Einigkeit über die Parteigrenzen hinweg. Ed Markey, Demokrat aus Massachusetts, der zusammen mit seinem Parteikollegen Tim Kaine die Sitzung leitete, pflichtet bei: US-Firmen, die in der Provinz Xinjiang produzieren lassen, würden von Chinas "exzessiver Überwachungsindustrie" profitieren. Apple indes bestreitet , dass in den in Xinjiang produzierenden Fabriken seiner Zulieferer es zu Zwangsarbeit käme. Jeder in der Produktionskette müsse Mitarbeiter mit "Würde und Respekt" behandeln, Zwangsarbeit verabscheue Cupertino.

China bestreitet Zwangsarbeit und die Existenz von Umerziehungslagern, diese Einrichtungen dienten der beruflichen Bildung der muslimischen Minderheit in der Provinz und würden sich gegen "religiösen Extremismus" richten.