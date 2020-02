Über 50 Prozent sparen: Mit VideoProc bearbeiten Sie Ihre 4K-Videos effizient

René Resch

Mit VideoProc editieren, schneiden und konvertieren Sie Ihre Videos schnell, einfach und verlustfrei. Egal, ob es sich um große Videos handelt oder im 4K-Fomat erstellt wurden.

Anzeige Vergrößern Mit VideoProc bearbeiten Sie Ihre 4K-Videos effizient © Digiarty

Wenn es um Auflösung und Qualität im Videobereich geht, hört man des Öfteren den Begriff 4K. 4K steht im Grunde für die benutzte Auflösung von 3840 × 2160 Pixel. Moderne Monitore und TV-Geräte unterstützen meist diese hohen Auflösungen. Um die beste Ausgabequalität an diesen Endgeräten zu erhalten, sollten Inhalte dann am besten in 4K oder höher erstellt werden. Aber welche Geräte können denn eigentlich 4K-Inhalte aufnehmen? Moderne Endgeräte wie aktuelle iPhones, Smartphones, GoPros oder Drohnen von DJI erlauben in der Regel diese Auflösungen. Ein aktuelles iPhone zum Beispiel kann 4K-Videos mit 24, 30 oder gar 60 FPS aufnehmen.

Videos mit 4K- oder UHD-Auflösung sind meist relativ groß. Viele Programme zur Videobearbeitung tun sich mit 4K-Material schwer und setzen meist auch recht leistungsstarke PCs voraus. Zu Problemen kommt es oft trotzdem. Beispielsweise lassen sich diese Videos oft nicht mit 60 FPS exportieren, bearbeitete GoPro-Videos weisen Fehler auf, Hardware-Restriktionen beim Konvertieren von UHD-Material fallen ins Gewicht und können stotternde Videos, Audiospuren oder ein asynchrones Bildmaterial zur Folge haben.



Die Leichtgewicht-Lösung: VideoProc

Wenn Sie ähnliche Probleme schon selbst erlebt haben oder diese zumindest vermeiden möchten, ist VideoProc die perfekte Leichtgewichtslösung. Mit der Software wird Videoschnitt, Editieren und Konvertieren zum Kinderspiel, ganz gleich, ob es sich um DVD-, HD-, 4K- oder UHD-Material handelt. Die Bedienung der Software denkbar einfach: VideoProc kann jeder bedienen, selbst ohne vorherige Erfahrung mit Editier- oder Schnittprogrammen. Am besten testen Sie VideoProc direkt – natürlich kostenlos.



Wenn Ihnen VideoProc gefällt, können Sie die Lifetime-Lizenz in Betracht ziehen. Mit dieser sichern Sie sich Gratis-Upgrades auf Lebenszeit sowie unbegrenzte Downloads der aktuellen Vollversion, ganz ohne Zusatzkosten. Außerdem die volle, komplett entsperrte Hardware-Beschleunigung, damit Sie Videos bis zu 47-mal schneller als in Echtzeit verarbeiten können. Zudem erhalten Sie 30 Tagen Geld-zurück-Garantie. Also, wenn Sie sich doch umentscheiden sollten, bekommen Sie Ihr Geld erstattet.



Macwelt-Leser erhalten aktuell beim Check-out mit dem Rabatt-Code FEBSAVE über 50 Prozent Rabatt auf die Lifetime-Lizenz. So zahlen Sie statt den üblichen 74,90 Euro nur 32,95 Euro zzgl. 19 Prozent MWSt. (Gesamtpreis: 39,21 Euro) – also über 50 Prozent weniger als beim Normalpreis! Die Lifetime-Lizenz gibt es für 1 Gerät oder auch als Familien-Lizenz für 2–5 Geräte. Zur Familien-Lizenz bekommen Sie aktuell auch den iPhone-Manager der Software-Schmiede kostenlos dazu.

Was kann VideoProc?

Vergrößern Konvertierung in das 4K-H264-Format © Digiarty

4K- und weitere Videos wie die Profis konvertieren

Mit der VideoProc-Software editieren und konvertieren Sie Ihre großen Video-Dateien oder 4K-Videos wie die Profis. Sämtliche Video-Formate können importiert werden, 4K-Videos lassen sich wahlweise mit 30, 60, 120 oder 240 FPS sichern, aber auch Videos mit 1080p, High-Speed-Videos, Slow-Mo-Videos und selbst 3D-Videos können mit der Software importiert werden. Zum Editieren stehen Ihnen viele Werkzeuge zur Verfügung: Sie können Videos schneiden und größenmäßig anpassen sowie rotieren und stabilisieren oder auch Fisheye-Aufnahmen normalisieren, Bildrauschen entfernen, Effekte, Wasserzeichen oder Untertitel hinzufügen und vieles mehr.

Konvertierung und Audio-Extraktion in einem Rutsch

Mit VideoProc stehen Ihnen rund 370 Codecs und mehr als 420 Ausgangsformate zur Verfügung. Darunter beliebte Codecs wie MP4, HEVC, M2TS oder MKV. Oder Sie benutzen zur Konvertierung vorgefertigte Templates wie: 4K zu 1080p, MKV zu MP4/iPhone, HEVC zu H.264 oder 3D zu 2D. Mit VideoProc finden Sie mit Sicherheit den passenden Codec. Im Folgenden einige unterstützte Codecs und Formate:

Video-Formate: 3GP, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WebM, WMV und mehr.

Video-Codecs: H.264, HEVC, ProRes, MPEG4 und mehr.

Audio-Formate: MP3, M4A, WAV, FLAC, AAC und mehr.

Sobald Sie ein Video mit der Software importiert haben, steht Ihnen zudem die „Codec Optionen“ zur Verfügung, die eine Feinabstimmung detaillierter Spezifikationen wie Qualität, Codecs, FPS, verwendeter Auflösung, dem Seitenverhältnis, der Kodierung und mehr ermöglicht. Beliebte Möglichkeiten wie etwa die Skalierung von 4K-Videos in das Full-HD-Format, Videos in ein passendes Format für die Videoplattform Youtube zu bringen, oder GoPro-Videos in 4K-Format ordentlich zu konvertieren, funktionieren mit der Software natürlich auch.

Blitzschnelle Konvertierung mit Qualität

Verarbeitung und Export von Videos stellt die CPU oftmals vor einer großen Belastungsprobe, gerade dann, wenn es um hochauflösende 4K und HD-Dateien geht. Dank der verwendeten Level-3-Hardware-Beschleunigung der GPU, die Intel®-, AMD®- und NVIDIA®-Grafikbeschleuniger unterstützt, übernimmt in VideoPoc Ihre Grafikkarte deutlich mehr Workload, was die CPU-Belastung deutlich minimiert. Durch volle GPU-Beschleunigung arbeitet die Software rund 47-mal schneller als in Echtzeit. Und Sie können Ihre Videos ohne Qualitätseinbußen bearbeiten sowie exportieren.

VideoProc kann noch mehr!

Die Software kann auch verwendet werden, um Videos auf Ihrem Mac aufzunehmen. So können zum Beispiel unter MacOS oder vom iPhone der Videos direkt vom Screen aufgenommen werden und in den Formaten MP4, MOV, FLV und mehr gespeichert werden. Weiterhin können natürlich auch Gameplay, Podcasts, Meetings, Präsentationen und mehr mit der Software festgehalten werden.

