Umfrage: Wann deutsche Urlauber digitale Fotos nerven

Vor allem Bilder, auf denen man ohne Genehmigung in sozialen Netzwerken oder an anderen digitalen Orten unerlaubt zu sehen ist, bringt deutsche Urlauber auf die Palme.

Vergr├Â├čern Urlaubsfotos sind sch├Ân, aber auch Quelle von ├ärgernissen.

Die meisten Deutschen haben schon oder noch Ferien und sind im Urlaub oder qu├Ąlen sich auf ÔÇŁBalkonienÔÇŁ und im Schwimmbad durch die Hitze, f├╝r die man fr├╝her nach Italien fahren musste. Die Bayern und Baden-W├╝rttemberger haben den Ferienbeginn unmittelbar vor sich ÔÇô und die Pfingstferien hinter sich. So oder so, Urlaubsfotos haben Konjunktur und werden gern auch in den sozialen Netzwerken wie Facebook & Co. geteilt, damit auch andere ihre Freude daran haben sollen.

Doch nicht jeder ist davon begeistert. Eine repr├Ąsentative Umfrage von Web.de und GMX, die vom britischen Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov unter knapp 3000 Internet-Nutzern ab 18 Jahren durchgef├╝hrt wurde, ergab interessante Ergebnisse. Etwas unter 1900 der Befragten haben demnach auch selbst Urlaubsbilder gemacht. Genervt f├╝hlen sich aber 23 Prozent der Interview-Partner von Bildern, auf denen man selbst zu sehen ist, die ohne Genehmigung geteilt oder anderswo ver├Âffentlicht wurden. 22 Prozent finden jeweils Fotos vor Sehensw├╝rdigkeiten und Foto-Hotspots mit zu gro├čem Andrang nicht gut respektive empfinden Fotos als zu stark inszeniert und bearbeitet. 19 Prozent wiederum nervt es, wenn Bilder nur deswegen wieder gel├Âscht werden m├╝ssen, weil der Handyspeicher schon voll ist.

Auch nach digitalen Speicherorten f├╝r die Urlaubsbilder wurde gefragt. Demnach archivieren 43 Prozent ihre digitalen Fotos auf der Festplatte von PC oder Laptop, 29 Prozent auf einem USB-Stick oder einem vergleichbaren Medium, ├╝berraschenderweise nur 14 Prozent nutzen einen Online-Speicher. Und immerhin 23 Prozent k├╝mmern sich gar nicht um die Sicherung ihrer Urlaubsbilder.



Nicht gefragt wurde nach anderen Top-Nervfaktoren, an denen sich beispielsweise der Autor dieser Zeilen h├Ąufig st├Ârt. Wenn etwa bei praktisch jedem Treffen (ob im Urlaub oder au├čerhalb davon) auch unter Freunden st├Ąndig Fotos und Selfies geschossen werden m├╝ssen, nach dem Motto, sonst war es nicht gewesen.

Vergr├Â├čern Bitte nur hier knippsen. Gesehen in Agios Nikolaos

Oder wenn man aus Urlaub und Freizeit immer wieder Fotos vom Essen aufs Handy geschickt bekommt, vulgo auch ÔÇŁFoodpornÔÇŁ genannt. Mahlzeit, mag man da denken, aber lasst mir doch meine Ruhe damit. Oder wie denken Sie dar├╝ber?