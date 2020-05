Umfrage zur Covid-19-App: Junge Nutzer skeptisch

Halyna Kubiv

Wir haben vor ein paar Tagen unsere Leser gefragt, ob sie die kommende Covid-19-App installieren und nutzen werden.

Vergr├Â├čern Akzeptanz der Covid-19-App

Vor knapp einer Woche, am 30. April haben wir eine Umfrage gestartet, die herausfinden sollte, wie hoch zumindest bei den Macwelt-Lesern die Akzeptanz der kommenden Covid-19-App, wie sie das Gesundheitsministerium plant, sein wird. Die Umfrage ist von knapp 14:00 am 30. April bis 20:30 am 4. Mai gelaufen, insgesamt 2534 Stimmen gingen in dem Zeitraum ein. Zwei davon haben wir in der Auswertung nicht ber├╝cksichtigt, der eine Eintrag war wohl fehlerhaft ├╝bertragen, da ohne Alters- und Geschlechtsangaben, der zweite Eintrag war offensichtlich ein Doppler. Selbst die hohe Zahl der Abstimmungen ist f├╝r solche Umfragen bei der Macwelt eher ungew├Âhnlich: Bei der Umfrage zu den m├Âglichen Akku-Problemen 2016 hatten wir knapp 750 Stimmen gesammelt, bei der Umfrage zu der Macbook-Tastatur Anfang April 2019 ebenfalls knapp 750 Antworten.

Vergr├Â├čern Covid-19-App ÔÇô ja, nein, ich wei├č es nicht

Auch die Altersstruktur der Respondenten ist f├╝r die Macwelt-Leserschaft ungew├Âhnlich: Die meisten Befragten (68,3 Prozent) waren 51 Jahre alt und ├Ąlter, aus der Altersgruppe unter 30 Jahre kamen lediglich 11,1 Prozent der Stimmen, zwischen 31 und 50 Jahre ÔÇô rund 20,6 Prozent. Dabei waren knapp 90 Prozent aller Befragten m├Ąnnlich, der Rest fiel auf die Kategorien "Weiblich" und "Diverses". Dies unterscheidet sich sowohl bei der Alters- als auch bei der Geschlechtsverteilung von der ├╝blichen Macwelt-Zielgruppe: Laut Google Analytics waren im April knapp 31 Prozent aller Leser weiblich, knapp 69 Prozent m├Ąnnlich. Rund ein Drittel der ├╝blichen Macwelt-Leser (32,69 Prozent) ist zwischen 25 und 34 Jahre alt. Die Leser ├Ąlter als 45 Jahre betragen auf der Webseite unter 30 Prozent (29,84 Prozent). Im Allgemeinen muss man anmerken, dass sich die Ergebnisse wegen einer verschobener Alters- und Geschlechtsstruktur nicht ohne Weiteres extrapolieren lassen. Zudem war dies keine Stichprobe von zuf├Ąllig ausgew├Ąhlten Respondenten, sondern die Nutzer haben von selbst entschieden, an der Umfrage teilzunehmen.

Wie hoch ist die Akzeptanz der Covid-19-App?

Auf die Frage, ob man die App installiert, haben insgesamt 1133 Befragten, also rund 45 Prozent mit "Ja" geantwortet, mit "Nein" 1020, also rund 40 Prozent, 381 der Befragten (knapp 15 Prozent)┬á wissen es noch nicht (sieh Aufmachergrafik oben). Wir haben ebenfalls die Gr├╝nde f├╝r die jeweilige Entscheidung abgefragt. Von den 1133 App-Bef├╝rworter wollen sich an der Virusbek├Ąmpfung mehr als die H├Ąlfte (616, also 54 Prozent) beteiligen, knapp 35 Prozent (433 Befragten) haben die Option "Weil es kaum sinnvolle Alternativen gibt" angegeben.┬á Bei den Sonstigen-Angaben gab es sehr viele Angaben nach der Art "Alle drei Punkte sind wichtig", aber auch Argumente wie "Selbstschutz", "Ich bin viel unterwegs", "In S├╝dkorea sehr effektiv" waren eingetragen.

Bei den Befragten, die der App skeptisch gegen├╝berstehen, haben die meisten (693, knapp 69 Prozent) als Grund der Abneigung die Sorge um eigene Privatsph├Ąre eingegeben. Ein bisschen weniger, 17 Prozent, wissen wohl nicht um den Sinn und Zweck einer solchen App. Die Bef├╝rchtung, dass besonders ├Ąltere Zielgruppe gar keine passende Handys daf├╝r hat, scheint unbegr├╝ndet zu sein, nur 33 Leser (drei Prozent der Nein-Sager) haben dies als Grund eingegeben.

Vergr├Â├čern Haben kein passendes Handy

Im Diagramm sind die absoluten und prozentualen Zahlen der Nutzer dargestellt, die f├╝r die App anscheinend kein passendes Handy haben, die h├Âchste Anzahl (10) findet sich in der Altersgruppe ├Ąlter als 71 Jahre, aber selbst dort ist der Anteil gering ÔÇô nur 2,7 Prozent aller Befragten aus dieser Gruppe haben angegeben, kein passendes Handy zu haben.

Richtig ├╝berraschend fanden wir die Verteilung der Akzeptanz einer k├╝nftigen Covid-19-App in der einzelnen Altersgruppen: Sowohl absolut als auch prozentual innerhalb eigener Altersgruppe war die Akzeptanz h├Âher, je h├Âher der Alter der Befragten war. So hatten 376 von 692 aller 60-bis 70-J├Ąhrigen sich f├╝r die App ausgesprochen. Bei der zweitgr├Â├čten Gruppe der 50- bis 60-J├Ąhrigen lag die Verteilung daf├╝r und dagegen fast gleichauf: 283 davon waren f├╝r die Installation der App, 281 ÔÇô dagegen.

Vergr├Â├čern Absolute Verteilung der Stimmen innerhalb der einzelnen Altersgruppen.

Vergr├Â├čern Prozentuale Verteilung der Stimmen daf├╝r und dagegen innerhalb einzelnen Altersgruppen. Je ├Ąlter der Nutzer, desto h├Âher die Akzeptanz.

Wie auch bei den Bef├╝rwortern haben wir bei den Gr├╝nden dagegen ein Freifeld f├╝r eigene Antwort angeboten. Hier haben deutlich mehr (├╝ber ein Hundert der Befragten) diese M├Âglichkeit genutzt und eigene Gr├╝nde angegeben. Neben einigen wenigen nachvollziehbaren Gr├╝nden wie "Unsicherheit ob bei positiv Key auch wirklich Erkrankung vorliegt (Trolle)" oder "Ich arbeite im KKH. Somit wird es sich nicht vermeiden lassen einem Patienten etwas n├Ąher zu kommen. Sollen dann alle informiert werden. Obwohl ich gesch├╝tzt war. Das k├Ânnte zu unn├Âtiger Panik f├╝hren." oder "Es m├╝ssten sehr viele mitmachen damit es funktioniert, das ist aber unwahrscheinlich" ist das Gros dieser Kommentare nicht besonders aufschlussreich.

Manche der Gr├╝nde gegen die Covid-19-App Rechtschreibung beibehalten Kill Bill Gates

Wegen Falschinformationen und unbegr├╝ndeter Panikmache w├╝rde ich mich niemals ausspionieren lassen !

Computertechnik aus Berlin - Das hat bisher noch nie so funktioniert, wie man es angek├╝ndigt hat

Ich bekomme keine Belohnung.

der regierung schenkma nix.

Kann nicht funktionieren in unserer Bananenrepublik

Der Staat soll nicht nur auf Grund eines Verdachts, ├╝ber mein Leben bestimmen.

Keine Garantie, dass nach Ende der Epidemie meine Daten nicht mehr gesammelt werden

ich lasse mich von der dummen Politik nicht verbl├Âden!

Dem ├ťbewachungswahn durch Faschisten ist einhalt zu gebieten! Punkt 1+2 trifft ebenfalls zu.

F├╝r wie bl├Âd haltet ihr uns? Und all das f├╝r ein angeblichen Killervirus, was nachweislich genauso harmlos ist wie ein Grippevirus ... ich l├Ącherlichen Witzfiguren.

Weil Covid nicht ann├Ąhernd so gef├Ąhrlich ist wie uns eingeredet wird. Au├čerdem ist dass der Beginn einer zuk├╝nftigen Voll├╝berwachung nach Vorbild China.

Fazit

Wie schon einer der Leser in der Umfrage richtig bemerkt hat, damit die Covid-19-App zur Nachverfolgung der m├Âglichen Infektionskontakte zuverl├Ąssig funktioniert, m├╝ssen sehr viele Nutzer in einem Land diese App akzeptieren und tats├Ąchlich nutzen. Momentan kann man feststellen, dass sogar unter technisch versierten Macwelt-Lesern viel Unsicherheit herrscht, vor allem, was den Datenschutz anbelangt. Obwohl das Apple-Google-Konzept schon beim Entwurf den Schutz der Privatsph├Ąre im Auge hat, muss man wohl f├╝r die App, sobald die dann fertig ist, regelrecht werben und die Nutzer informieren, dass die Installation und Anwendung freiwillig sind und keine Kontakte oder pers├Ânliche Daten gesammelt werden. Wie aber in jeder Krise ist auch eine gewisse Zahl verwirrter B├╝rger vorhanden. Ob diese sich dann durch eine wie auch immer gestaltete Informationskampagne umstimmen lassen, bleibt fraglich. Ôťë Feedback an Macwelt