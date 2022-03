Umstieg aufs Macbook Pro 14": Fünf Überraschungen

Michael Simon, Kris Wallburg

Die neueste Generation des Macbook Pro fühlt sich an wie der erste "echte" Profi-Laptop von Apple seit langem. Zu diesem Schluss kommt unser amerikanischer Kollege Michael Simon, als er den Wechsel vom M1 Macbook Pro 13" wagt. Dabei haben ihn fünf Dinge überrascht.

Vergrößern Dünne Ränder, ProMotion-Display und der M1 Pro - das Macbook Pro 14" hat gegenüber seinem kleinen Bruder viel zu bieten. © Shutterstock.com/A. Aleksandravicius

Bevor wir beginnen, muss ich ein Geständnis ablegen: Es ist etwa zehn Jahre her, dass ich das letzte Mal ein Macbook gekauft habe. Ich habe im Laufe der Jahre viele davon durch die Arbeit und als Leihgabe von Apple genutzt, darunter auch das neueste M1 Macbook Pro, aber das letzte Macbook, das ich privat besaß, war das 15 Zoll Macbook Pro mit Retina-Display im Jahr 2012.

Als ich also kürzlich bei Costco ein Angebot für das 14 Zoll Macbook Pro der Einstiegsklasse sah, war es zu gut, um es mir entgehen zu lassen. Obwohl ich die Testberichte gelesen hatte, erwartete ich keine großen Unterschiede zwischen dem M1 Macbook Pro und dem M1 Pro Macbook Pro - ein bisschen schneller, ein bisschen größer, ein bisschen neuer. Aber ich war angenehm überrascht. Das Macbook Pro 14'' ist ein völlig neues Gerät, das weit mehr ist als nur eine schnellere Version des Macbook Pro M1.

Der zusätzliche Zoll macht einen großen Unterschied

Vergrößern Das 14-Zoll MacBook Pro ist weniger als einen Zoll größer als das 13-Zoll-Modell, aber es fühlt sich viel größer an.

Ich hatte nie ein Problem mit meinem 13 Zoll Macbook Pro. Ich habe den Bildschirm meines Laptops im Laufe der Jahre schrittweise verkleinert - von 17 Zoll über 15 Zoll auf 13 Zoll – da ich mich immer mehr auf einen externen Monitor verlasse. Daher habe ich mir keine Gedanken über die Größe des neuen Macbook gemacht. Es ist nicht einmal einen ganzen Zoll größer als das M1 Macbook Pro (13,3 Zoll gegenüber 14,2 Zoll), aber das macht einen gewaltigen Unterschied. Dank der kleineren Rahmen fühlt sich der Bildschirm viel größer als 14 Zoll und im Vergleich zum 13-Zoll-Modell geradezu riesig an. Die abgerundeten Ecken und die schmalen Ränder tragen dazu bei, dass sich der Bildschirm intensiver anfühlt und die zusätzlichen 9/10 Zoll eher wie 3 Zoll wirken. Seit dem Wechsel habe ich meinen externen Bildschirm viel weniger benutzt und fühle mich nicht mehr an meinen Schreibtisch gebunden.

Die Notch ist kaum sichtbar

Vergrößern Die Notch des 14-Zoll-MacBook Pro ist auf Bildern besser zu erkennen als in der Praxis.

Ich gebe zu, dass ich überrascht war, als ich die Aussparung am Macbook Pro zum ersten Mal sah. Optisch störend auf Fotos und scheinbar unnötig ohne Face ID, war die Aussparung meine größte Befürchtung beim neuen MacBook, vor allem, nachdem ich mit ihr beim iPhone zu kämpfen hatte. Aber beim Macbook Pro ist sie absolut kein Problem. Sie ist so weit oben auf dem Bildschirm angebracht, dass ich sie nicht bemerke, es sei denn, ich suche danach, selbst wenn ich den "Hellen"-Modus verwende. Ich wünschte immer noch, es gäbe einen True-Depth-Sensor für Face-ID, aber die Aussparung ist ein sehr kleiner Preis für solch bemerkenswert dünne Ränder.

Alles ist viel schneller

Auf dem Papier sind sich mein altes und mein neues Macbook Pro ziemlich ähnlich. Beide haben einen 8-Kern-Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB Speicherplatz. Aber sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Der M1 im 13-Zoll-Macbook Pro ist ein sehr leistungsfähiger Chip, aber der M1 Pro glänzt selbst in seinem abgespeckten Zustand (im Vergleich zu seinen 10-Kern-Geschwistern). Die zwei zusätzlichen Hochleistungskerne (sechs beim M1 Pro gegenüber vier beim M1) leisten eine Menge Arbeit, und das ganze Gerät fühlt sich rundum viel schneller an.

Während das 8-Core M1 Pro das M1 problemlos bewältigt, ist es erwartungsgemäß auch kein Vergleich zum 10-Core M1 Pro. Aber im realen Alltag kann ich mir nicht vorstellen, dass man viel mehr Geschwindigkeit braucht. Vielleicht wird sich die zusätzliche Leistung nach einem Jahr oder so bemerkbar machen, oder wenn ich etwas sehr Anspruchsvolles erledigen muss, aber für das Geld, das ich ausgebe, ist das Einsteigermodell sehr gut und übertrifft das M1 sogar bei meiner normalen Nutzung, die hauptsächlich aus Single-Core-Aufgaben besteht.

Bei der GPU ist der Unterschied noch deutlicher. Ich bin bei weitem kein Gamer, also würden mir die höheren Bildraten und Reaktionszeiten des M1 Max nicht so viel bedeuten, aber ich bin sehr beeindruckt von der 14-Kern-GPU des M1 Pro. Wie die Benchmarks zeigen, überflügelt die GPU des M1 Pro im Grunde das M1. Sie bewältigt die Aufgaben deutlich besser als das M1, und die grafischen Elemente fliegen über den Bildschirm.

Auch die Qualität des Displays trägt dazu bei. Apple ist beim neuesten Macbook Pro auf ein XDR Pro Motion Display umgestiegen und die Verbesserung ist deutlich spürbar. Der Bildschirm ist deutlich heller, aber was noch wichtiger ist: Durch die höhere Bildwiederholfrequenz fühlen sich Bildläufe und Animationen sehr flüssig an. Ich habe gelesen, dass der Bildschirm des Macbook Pro besonders schlecht bei Bewegungen ist, also war ich auf das Schlimmste gefasst, aber meine Augen haben nichts Störendes bemerkt (wie ich schon sagte, bin ich kein Gamer). Die Erfahrung war einfach nur angenehm - außer, wenn ich für die Arbeit wieder auf das 13-Zoll-Macbook wechseln musste.

Ich vermisse die Touchbar sogar irgendwie

Vergrößern Ich hätte nie gedacht, dass ich die Touch Bar vermissen würde - aber es ist so.

Ich kann nicht glauben, dass ich das hier schreibe, aber mir war nie bewusst, wie sehr ich die Touchbar auf meinem 13" Macbook Pro tatsächlich genutzt habe. Ich habe mich über die Jahre regelmäßig darüber beschwert, aber ich vermisse sie ehrlich gesagt auf dem 14-Zoll-Modell. Nicht immer, aber in einigen Fällen war die Touchbar unglaublich nützlich - Lautstärke- und Helligkeitsregler, Screenshots, Ausfüllen von Formularen, Auswählen von Emojis - und ich greife instinktiv mehrmals am Tag danach. Man sagt, dass man das, was man hat, erst zu schätzen weiß, wenn es weg ist, aber ich hätte nie erwartet, dass ich so über die Touchbar denken würde.

Fühlt sich an wie der erste Profi-Laptop von Apple seit Jahren

Seit ich 2001 mein erstes Titanium Powerbook G4 gekauft habe, benutze ich die Profi-Laptops von Apple. Aber das 14-Zoll Macbook Pro fühlt sich zum ersten Mal seit Jahren wie ein echter Profi-Laptop an. Mir war nicht bewusst, wie homogen die Notebooks von Apple geworden sind, aber von den Anschlüssen über den Bildschirm bis hin zum Prozessor gibt es einen klaren Unterschied zwischen diesem Laptop und jedem anderen Modell, das Apple verkauft.

Auf den ersten Blick sieht es vielleicht gleich aus, aber es gibt bedeutende Änderungen am Design, die es wie ein höherwertiges Gerät aussehen lassen: die abgerundeten Displayecken, der geprägte Name und die Lüftungsschlitze an der Unterseite, die schärferen Kanten, die komplett schwarze Tastatur und sogar das Klicken des Trackpads fühlen sich wie ein Upgrade gegenüber dem Modell an, das erst vor 16 Monaten veröffentlicht wurde.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei unserer amerikanischen Schwesterpublikation Macworld.com.