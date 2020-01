Unclutter: 11 gute Mac-Apps für 64 statt 311 US-Dollar

Thomas Hartmann

Unter den macOS-Programmen befindet sich unter anderem Path Finder, Better Zip 4 und Default Folder X.

Vergrößern Power Pack Unclutter

Eine Ersparnis von 247 US-Dollar kommt nach der Auflistung von Unclutter heraus, wenn man das Weihnachts- und Neujahrs-Paket des Anbieters erwirbt. Alternativ lässt sich auch eine beliebige App zum halben Listenpreis kaufen. Das Xmas & New Year Power Pack 2020 bietet dabei eine Reihe attraktiver Mac-Applikationen.

Besonders zu erwähnen ist als Finder-Alternative der Dateimanager Path Finder in der aktuellen Version 9. Der Preis dafür liegt regulär bei 36 US-Dollar, hier erhält man es einzeln für 18 US-Dollar oder im Rahmen des Pakets. Interessant ist auch Default Folder X, mit dem sich Speicherorte im Mac-Dialog flexibler und raffinierter auswählen lassen. Hier zahlt man regulär 35 US-Dollar. Mit Mosaic Pro lassen sich Fenster auf dem Mac nahtlos skalieren und positionieren, auch mehrere nebeneinander oder beispielsweise im Quadrat. Der Preis hierfür liegt normalerweise bei 30 US-Dollar.

Dazu kommen mehrere praktische Tools, wie das Archivprogramm Better Zip 4 (sonst 25 US-Dollar), Sip zum präzisen Picken und Organisieren von Farben auf dem Mac. Unclutter, das als Verwaltungsprogramm für Dateien, Notizen und die Zwischenablage unter macOS fungiert. Die beiden teuersten Einzelprogramme sind Aeon Timeline 2, mit dem sich Projekte alle Art kreativ verwalten lassen, sowie Tumult Hype 4 für animierte und interaktive HTML5-Projekte. Beide schlagen normalerweise mit 50 US-Dollar zu Buche.

Zu diesen und allen weiteren Tools im Rabattpaket gibt es auf der Website des Anbieters detaillierte englischsprachige Beschreibungen mit Screenshots und Beispielen – vor allem die unterschiedlichen Systemvoraussetzungen sind für den eigenen Zweck jeweils zu beachten.

Gezahlt werden kann unter anderem mit Kreditkarte oder via PayPal – umgerechnet werden für das komplette Paket 71 Euro inklusive Mehrwertsteuer statt 345 Euro fällig, was einer Ersparnis von 79 Prozent entspricht. Die Promoaktion endet laut des Anbieters am 13. Januar 2020.