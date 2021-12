Universal Control offiziell bis 2022 verschoben

Roman Loyola, Kris Wallburg

Universal Control ist das am meisten erwartete Feature von macOS Monterey, auch deshalb, weil seit Monaten jede Spur davon fehlt. Über sechs Monate ist es bereits her, dass Apple die Funktion vorgestellt hat. Jetzt ist es offiziell: Vor 2022 ist damit nicht mehr zu rechnen.

VergrĂ¶ĂŸern Universal Control wird nicht vor 2022 veröffentlicht. © Apple

Apple hat am Montag macOS Monterey 12.1 veröffentlicht, das mit vielen neuen Funktionen aufwartet, darunter Shareplay . Aber es fehlt immer noch eine wichtige neue Funktion, die seit der WWDC-AnkĂŒndigung immer wieder verschoben wurde, und zwar die, auf die wir alle warten: Universal Control – im Apple-Deutsch "Nahtlose Bedienung" genannt. In dem Moment, als wir macOS 12.1 zu installieren begannen, hat uns endgĂŒltig Apples schlechte Nachricht ereilt: Wir werden bis zum nĂ€chsten Jahr auf die nahtlose Bedienung warten mĂŒssen.

Aus dem Herbst wird das FrĂŒhjahr

Apple hat seine Informationsseite zu macOS Monterey mit einem Banner aktualisiert, das verkĂŒndet, dass Universal Control "in diesem FrĂŒhjahr verfĂŒgbar sein wird", was bedeutet, dass es frĂŒhestens Ende MĂ€rz 2022 und wahrscheinlich eher im Juni erscheinen wird. Zuvor hieß es auf der Website "SpĂ€ter im Herbst verfĂŒgbar", nachdem es bei der EinfĂŒhrung von macOS Monterey fehlte - und fĂŒr uns in der nördlichen HemisphĂ€re kam und ging der Herbst, ohne dass es in einer der Entwickler- oder öffentlichen Betas auftauchte.

In seiner Kolumne fĂŒr die Macworld Anfang des Monats wies Jason Snell darauf hin, dass Apple das Richtige tut, indem es die Veröffentlichung hinauszögert, bis es fĂŒr die Öffentlichkeit bereit ist, da "Universal Control in gewisser Weise der Höhepunkt mehrerer Funktionen ist, die Apple seit einiger Zeit in macOS und iOS integriert hat". Es handelt sich um eine "knifflige" Funktion, und Apple muss sicherstellen, dass sie richtig umgesetzt wird.

Vom Mac zum iPad mausen – und wieder zurĂŒck

Das auf der WWDC 21 vorgestellte Universal Control ermöglicht es Nutzern, ein iPad als externen Bildschirm an einen Mac anzuschließen, indem sie das iPad einfach neben den Mac stellen. Sie verwenden eine einzige Maus und Tastatur zwischen Mac und iPad und können sogar Dateien per Drag-and-drop zwischen den GerĂ€ten verschieben und Gesten auf dem Trackpad des Macbook ausfĂŒhren, um auf dem iPad zu navigieren. Bei der WWDC21-PrĂ€sentation verwendete Apples Craig Federighi einen 24-Zoll-iMac, ein 13-Zoll-M1-Macbook Pro und ein iPad und konnte den Cursor zwischen allen drei GerĂ€ten bewegen.

Apple hat sich bisher noch nicht öffentlich zur Entwicklung von Universal Control geĂ€ußert. Eine Veröffentlichung im FrĂŒhjahr liegt nahe an der WWDC22, auf der Apple die nĂ€chsten Versionen seiner Betriebssysteme ankĂŒndigen wird, es ist also möglich, dass Apple noch weitere Funktionen hinzufĂŒgt, bevor es so weit ist.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei unserer amerikanischen Schwesterpublikation Macworld.com.