Update für das Macbook Pro: Jetzt mit bis zu acht Kernen

Peter Müller

Nur im Zeitpunkt ein wenig überraschend hat Apple das Macbook Pro mit neuen Prozessoren aktualisiert. Bis zu acht Kerne wollen es zum schnellsten bisher machen.

Das Macbook Pro mit 13-Zoll-Bildschirm und Touchbar ist fortan mit den Intel-Core-Prozessoren der achten Generation ausgestattet, während im Macbook Pro 15 Zoll die der neunten Generation ihren Dienst leisten. Ansonsten ändert sich nicht viel. Der 13-Zöller kostet in der Grundausstattung mit 256 GB Speicher, 8 GB RAM, Intel Iris Plus Graphics 655 und 2,4-GHz-i5-Chip 1.999 Euro, das Upgrade auf einen 2,8-GHz-i7 kostet 360 Euro zusätzlich. Bis zu 16 GB Arbeitsspeicher (plus 240 Euro) und 2 TB SSD (plus 1.500 Euro sind möglich). Den 15-Zöller gibt es in zwei Grundausstattungen, mit 2,6 GHz i7 für 2.799 Euro und erstmals mit einem 8-Kern-Prozessor in einem Mac-Laptop, dem 2,3 GHz schnellen i9 der neunten Generation für 3.299 Euro.

Die größeren Macbook Pro lassen sich mit bis zu 32 GB RAM (plus 480 Euro) und 4 TB SSD (plus 3.600 Euro) aufrüsten, zudem besteht jeweils noch die Option auf eine höher getaktete CPU und eine bessere Grafik. Beim günstigeren Modell lautet die Radeon Pro 560X statt 555 X in der Grundausstattung, das teurere lässt sich auch mit Radeon Pro Vega 16 (plus 300 Euro) oder Radeon Pro Vega 20 (plus 420 Euro) ausstatten.