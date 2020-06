VPN-Abzocke im App Store: Avast warnt vor Abo-Betrug

Stephan Wiesend

Auch im iOS-Apps Store gibt es Betrugs-Apps des Typs Fleeceware: Apps, die hohe Abogebühren verlangen, aber keine Gegenleistung erbringen.

Vergrößern Auch VPN-Apps können böswillig sein © Shutterstock / Alexander Supertramp

Die drei VPN-Apps Beetle VPN , Buckler und Hat VPN Pro sind erfolgreiche iOS-App mit sechsstelligen Download-Zahlen. Kein Wunder: Die Dienste versprechen die Absicherung des Surfens und Streamings per VPN-Dienst und konnten erstklassige Bewertungen und sehr positive Rezensionen vorweisen. Die Apps verlangen allerdings nach Ablauf des Probezeitraums nicht nur eine hohe Abo-Gebühr von 9,99 Dollar pro Woche. Alles Betrug, so der Hersteller von Sicherheitssoftware Avast: In Wirklichkeit wird von den Apps gar keine VPN-Verbindung aufgebaut, wie die Tester nach Erwerb eines Abos feststellten. Auch die Rezensionen wirken bei näherer Betrachtung verdächtig, da sie sehr ähnliche geschrieben und möglicherweise gefälscht sind.

Software dieser Art bezeichnet man auch als sogenannte Fleeceware , eine Bezeichnung von Sophos: Es gibt sie auch in anderen Kategorien. Sie sind nicht bösartig und für einen Shop-Betreiber nur schwer als Betrug zu erkennen. Schließlich verlangen sie für ihre Funktionen nur einen völlig überhöhten Preis. So gab es etwa im Android Store eine GIF-App, die nach drei Tagen Test eine Abo-Gebühr von 96 Dollar verlangte. Einige Apps dieser Kategorie verlangen übrigens schon vor dem Beginn der Testphase Zahlungsinformationen einzugeben und nach Ablauf der Testphase hohe Summen.

Vergrößern Eigentlich hat die VPN-App erstklassige Bewertungen... © Avast

So sind auch 10 Dollar pro Woche laut Avast das Mehrfache einer üblichen VPN-Gebühr. Der Hersteller, der ebenfalls VPN-App anbietet, empfiehlt Nutzern, vor Installation und Kauf etwas über den Hersteller zu recherchieren. Von den genannten drei VPN-Apps sind Beetle und Buckler übrigens weiter im Apps Store erhältlich, allerdings waren bei Redaktionsschluss ihre Bewertungen schon stark gesunken.