VR-Headsets verursachen immer mehr Versicherungsschäden

Denise Bergert

Die zunehmende Beliebtheit von Virtual-Reality-Headsets führt im heimischen Wohnzimmer zu immer mehr Hausratsschäden.

Vergrößern VR-Headsets wie die PSVR sorgen für immer mehr Hausratschäden. © Sony

Im vergangenen Jahr sind die Hausratsschäden, die durch die Nutzung von Virtual-Reality-Headsets entstanden sind, um 31 Prozent gestiegen. Das meldet der britische Versicherer Aviva in dieser Woche. „Wenn neue Spiele und Gadgets populär werden, sehen wir dies oft in den Ansprüchen unserer Kunden,“ erklärt Kelly Whittington, Avivas Direktorin für Sachschäden in Großbritannien, gegenüber dem Guardian . In der Vergangenheit seien ähnliche Trends auch bei neuen Konsolen und Fitness-Spielen zu beobachten gewesen.

Zerbrochener Fernseher ist häufigster Schaden

Der häufigste Sachschaden in Verbindung mit einem VR-Headset ist laut Aviva der zerbrochene Fernseher, der von einem übereifrigen Spieler zerschlagen wurde. Der durchschnittliche Schadensersatzanspruch belief sich im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit VR-Headsets auf 650 Britische Pfund (rund 776 Euro).

VR-Schäden nicht in jedem Fall von Versicherung gedeckt

„Diese Geräte können eine große Quelle des Spaßes sein, aber wir möchten die Leute ermutigen, auf ihre Umgebung zu achten und einen Blick auf ihre Hausversicherung zu werfen, um sicherzustellen, dass sie ihren Bedürfnissen entspricht,“ erklärt Whittington. Damit durch VR-Headsets verursachte Schäden auch gedeckt sind, sei in den meisten Fällen eine Erweiterung der Hausratversicherung um Unfallschäden notwendig.