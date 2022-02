Versicherung lässt Apple Watch mit Sport abzahlen

Halyna Kubiv

Die Hongkonger Filiale der Investmentbank HSBC verkauft Policen mit einem Gesundheitsprogramm: Mit Sport kann der Kunde seine Apple Watch abzahlen.

Vergrößern Apple Watch Series 7

Die Versicherungsabteilung der größten Bank in Hongkong, Hongkong und Shanghai Banking Corporation, kurz HSBC, betreibt zusammen mit Apple ein interessantes Belohnungsprogramm. Die Kunden mit bestimmten Policen wie HSBC Family Protector oder HSBC Family Goal Insurance Plan oder einige mehr, können sich beim Anbieter für das Life Well+ bewerben . Beim Start des Programms wählt der Anwender oder die Anwenderin ein bestimmtes Aluminium-Modell der Apple Watch 7 oder SE, HSBC prüft, ob die Rahmenbedingungen für das Programm stimmen und bestellt bei Apple das angeforderte Modell. Ab dann beginnt für den Nutzer buchstäblich der Lauf gegen die Zeit: Die Versicherung zieht vom seinen Konto einen bestimmten monatlichen Betrag als Abzahlung für die Apple Watch ab. Bis Ende des Monats muss er mit derselbigen eine bestimmte Menge Schritte pro Tag verzeichnen, dann wird ihm der Betrag wieder gut geschrieben.

Das Programm unterscheidet vier Intensitätsstufen: Bei unter 5.000 Schritten pro Tag jeden Monat zahlt die Versicherung keine Abfindung, von 5.000 bis 6.999 Schritten pro Tag im Monat werden in diesem Monat 50 Hongkong-Dollar (umgerechnet 5,60 Euro) gutgeschrieben. Bei 7.000 bis 8.999 Schritten sind 100 HKD (11,22 Euro) fällig, bei 9.000 Schritten und mehr zahlt die Versicherung 130 HKD (14,59 Euro) im Monat.

Das Programm läuft fast wie ein gewöhnlicher Ratenkauf, mit dem Unterschied, dass als Währung nicht nur in dem Fall die Hongkonger Dollar, sondern auch Schritte anerkannt werden: Die Apple Watch wird in gleichen Raten in 24 Monaten abbezahlt, der Nutzer muss am eigenen iPhone eine App der Versicherung installieren, die die Schrittmenge überwacht. Laut der AGB der Versicherung besteht das Programm "Apple Watch gegen Schritte" seit mindestens November 2020. Die neueste Version mit der Series 7 und SE ist im Oktober 2021 gestartet .