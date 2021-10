Video zeigt erstes iPhone mit USB-C statt Lightning

Simon Lohmann

Viele iPhone-Nutzer wĂŒnschen sich seit Jahren, dass Apple den Lightning-Port durch einen USB-C-Anschluss ersetzt. Ein aktuelles Video zeigt nun: Ein iPhone mit USB-C-Anschluss ist möglich!

VergrĂ¶ĂŸern Das erste iPhone mit einem USB-C-Anschluss © YouTube / Kenny Pi

Apple rĂŒstet immer mehr GerĂ€te mit USB-C-AnschlĂŒssen aus: Neben diversen Mac-Modellen, der iPad-Pro-Reihe und dem neuen iPad Air hat zuletzt das erst vor kurzem vorgestellte iPad Mini den USB-C-Port spendiert bekommen. Lediglich das iPhone setzt seit mittlerweile ĂŒber neun Jahren auf den Lightning-Anschluss. Zum Frust vieler Nutzer, die sich diesbezĂŒglich schon seit lĂ€ngerer Zeit VerĂ€nderungen wĂŒnschen.Â

Apple scheint jedoch andere PlĂ€ne zu haben. Seit ĂŒber einem Jahr munkelt man, dass Apple ein iPhone ohne jegliche AnschlĂŒsse plant. Vielleicht spart sich Apple den USB-C-Anschluss auch als große Überraschung fĂŒr das im nĂ€chsten Jahr erwartete iPhone 14 ( Alle Infos und GerĂŒchte ) auf. Zudem gerĂ€t Apple seitens der EU-Kommission unter Druck , die mit USB-C einen einheitlichen Standard fĂŒr Ladekabel fordert.Â

Da Apple kein iPhone mit USB-C-Anschluss liefert, zeigte sich ein Nutzer namens Kenny Pi ( Ken Pillonel , ein Robotik-Student aus der Schweiz) besonders kreativ und packte das Problem einfach selbst an. In einem kurzen Youtube-Video lieferte er eine Vorschau, wie er kurzerhand selbst den Lightning-Anschluss gegen den USB-C-Port ausgetauscht hat. Pi behauptet zudem, dass das iPhone ĂŒber die Verbindung mit Strom versorgt wird und auch DatenĂŒbertragungen ĂŒber ein USB-C-Kabel möglich seien. Er schreibt dazu:Â

"Ich habe endlich das erste iPhone der Welt mit einem USB-Typ-C-Anschluss gebaut. Es unterstĂŒtzt das Laden und die DatenĂŒbertragung. Als Erstes musste ich die Elektronik zum Laufen bringen. Im nĂ€chsten Schritt nahm ich mir das Reverse-Engineering des C94-Steckers von Apple vor, sowie die Herstellung einer eigenen Leiterplatte mit einer USB-C-Buchse. Dann wurden die SchaltplĂ€ne fĂŒr das Projekt erstellt und getestet, und zum Schluss sollte es in das iPhone passen! Ich freue mich sehr, euch diesen Mod in Form eines Youtube-Kurzfilms zeigen zu können. Das Video in voller LĂ€nge kommt bald heraus, ich habe mit dem Schnitt begonnen."