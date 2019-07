Vintage Apple bringt alte Mac-Magazine und Bedienungsanleitungen online

Thomas Hartmann

Die Website Vintageapple.org offeriert zahlreiche gescannte Magazine etwa der Macworld, aber auch Dokumente und sogar eine Treibersammlung.

”Informationen aus der frühen Apple-Ära” will die Website VintageApple.org in gescannter Form zur Verfügung stellen. Darauf weisen die Kollegen von Mactechnews hin . Auf VintageApple.org findet man eine enorme Fülle von beispielsweise Macworld-Ausgaben von 1984-2005, oder auch solche eines Urgesteins aller Computerzeitschriften, der ”Byte” – hier geht es bis ins Jahr 1975 zurück, also noch bevor es Apple überhaupt gab.

Auch andere damals beliebte Computerzeitschriften wie Macuser von 1984-1997 finden sich dort. Ferner eine Sammlung von ”develop. The Apple Technical Journal” ab 1990. Dazu kommen diverse Kataloge, außerdem Bücher über Macintosh und diverse, auch speziellere Bereiche, etwa Hypertalk. Selbst Bücher über Steve Jobs und Apple, etwa das berühmte ”Apple Confidential 2.0” aus dem Jahr 2008 sind dabei. Zudem Mac-Bedienungsanleitungen bis hin zu alten Treibern, die sonst schwer aufzufinden wären: im ” The Mac Driver Museum ” hat man Zugriff etwa auf einige Drucker-Treiber aus der damaligen Zeit oder für die Apple-Digitalkamera Quicktake bis hin zu passenden Scannertreibern.

Also, eine richtige Entdeckungstour steht für Interessierte bereit. Die Zeitschriften, Bücher und Dokumente sind allesamt als PDFs abgespeichert, je nach Umfang und Auflösung dauert es, bis diese sich geöffnet haben. Eine integrierte Google-Suche hilft beim gezielten Auffinden von Themen, Modellen und den weiteren Inhalten.