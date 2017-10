VirnetX will Apples FaceTime und iMessage verbieten

Das Patenttroll-Unternehmen VirnetX verklagte Apple unter anderem wegen der FaceTime-Funktion von Apple-Geräten und erhielt hunderte Millionen Schadensersatz. Das reicht VirnetX jedoch nicht - und will nun bestimmte Dienste von Apple gänzlich verbieten lassen.

Vergrößern Der Rechtsstreit zwischen Apple und VirnetX geht in eine neue Runde. © Fotolia / MH

Update vom 17.10.2017:

Urteil: Apple ist im Patentstreit mit VirnetX zu einer Straf- und Lizenzzahlung in Höhe von 439 Millionen US-Dollar verurteilt worden. Der Patenttroll ist im Besitz von Patenten, die Apple mit Facetime und anderen Apps verletzt habe, befindet das Gericht. Das letzte Wort in diesem Prozess ist noch nicht gesprochen, denn die vier betroffenen Patente sind bereits vor einem Jahr für ungültig erklärt worden , nach Ansicht der Richter aber noch so lange gültig, bis laufende Prozesse darüber beendet sind. Apple will daher in Berufung gehen und hofft in der nächsten Instanz auf eine andere juristische Interpretation des Wortes "ungültig".

Ursprüngliche Meldung vom 25.05.2016:



Nachdem Apple wegen verletzter Patentrechte dem Patenttroll-Unternehmen VirnetX Schadensersatz in Höhe von rund 626 Millionen US-Dollar zahlen musste, will VirnetX nun Features wie FaceTime und iMessage komplett abschaffen.



Am Mittwoch hatte VirnetX bei einem Bundesrichter angefragt, bei dem Gerichtsverfahren den Vorsitz zu führen, um somit die von der East Texas Jury im Februar festgelegte Schadenssumme um weitere 190 Millionen US-Dollar zu erhöhen. Apple verlangte jedoch ein Wiederaufnahmeverfahren und behauptete, dass die Anwälte von VirnetX die Beweisführung gegenüber der Jury nicht nur falsch hätten, sondern diese gleichzeitig gar keine Rechtsverletzung belegt hätten.



Laut ars technica behauptet Apple, dass „VirnetX missbräuchlich versucht, eine umfassende gerichtliche Verfügung einzuholen, um somit über massive Lizenzgebühren verfügen zu können.“



Wie in einer Gerichtsakte dokumentiert wurde, will VirnetX Apple Services wie VPN on Demand, FaceTime und iMessage auf Grund von „verlorenem Umsatz und durch den Verkauf von Apple verursachter Rufschädigung“ sperren lassen. Der US-Bezirksrichter Robert Schroeder reagierte bis jetzt noch nicht auf die Anfrage von VirnetX.