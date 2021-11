Vonmählen ”High Six”: Ladekabel und Flaschenöffner fürs iPhone

Thomas Hartmann

Nach dem ”High Five Signature” als fünffaches Ladekabel legt der deutsche Hersteller Vonmählen nach und plant den High Six, mit dem sich zusätzlich auch Bierflaschen öffnen lassen sollen.

Vergrößern Vonmählen Ladeadapter und Flaschenöffner © Vonmählen

Auf Kickstarter läuft derzeit die Kampagne für das High Six-6-in-1-Ladekabel von Vonmählen . Dieses kommt äußerlich in der Form eines großen USB-Sticks und Schlüsselanhängers mit integriertem Flaschenöffner. Allerdings lassen sich damit vor allem auch durch die mitgelieferten Adapter und die Unterstützung für Power Delivery (Schnellladung mit 60 Watt) zahlreiche Geräte und Gadgets unterwegs laden. So soll der High Six, den man hofft im Februar des nächsten Jahres ausliefern zu können, als Daten- und Ladekabel mit Schnellladefunktion bieten: USB-C-auf-USB-C-Stecker, ferner Adapter für USB-A, Micro-USB und Lightning. Datenübertragungsrate soll bis 480 Mbit/s möglich sein. Größe: 12 × 16,5 × 61 Millimeter (H × B × L), Gewicht: 32 Gramm (alles Herstellerangaben). Das Edelstahlgehäuse dient gleichzeitig als Flaschenöffner. Innerhalb des Gehäuses werden die Kabel durch Magneten festgehalten. Erhältlich soll das praktische Tool in drei Farben sein: Schwarz, Roségold und Silber.

Die Kampagne hat bereits über 50.000 Euro erreicht, 15.000 Euro waren mindestens geplant. Es gibt über 1300 Supporter, noch verbleiben 20 Tage (ab Freitag, 5. November). Die Kosten auf Kickstarter beginnen derzeit bei 21 Euro. Später sind für den Markteinstieg offenbar Preise ab 30 Euro angepeilt.