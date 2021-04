Vor Apple-Event: Zubehör für Airtags und iPad Pro 2021 aufgetaucht

Simon Lohmann

Heute Abend wird Apple vielleicht im Rahmen des Apple Events die neuen AirTags vorstellen. Doch nur wenige Stunden vorher sind nun neue Bilder aufgetaucht, die anscheinend Zubehör für die smarten Bluetooth-Tracker zeigen sollen.

Vergrößern Schön bunt: Neues AirTags-Zubehör aufgetaucht © MacRumors

Wie Macrumors berichtet, habe eine geheime Quelle ihnen nur wenige Stunden vor dem heutigen offiziellen Apple-Event neue Bilder von Airtag-Zubehör zugespielt. Auf den Bildern sind fünf verschieden farbige Anhänger zu erkennen, in welche die Airtags anscheinend eingelassen werden können.

"Unsere Quelle behauptet, dass sie aus einem ähnlichen Material bestehen wie das Fluorkautschuk, das Apple für seine Apple Watch Sport Bands verwendet", so Macrumors. "Das Banddesign scheint einen Schnappverschluss zu haben, um den Airtag zu sichern und eine kurze Leine mit einer Öffnung am gegenüberliegenden Ende, um das Band an einem Objekt zu befestigen."

Airtags von Apple: Was das ist und wann sie kommen



Ob die Airtags tatsächlich heute vorgestellt werden, erfahren wir erst heute Abend. Hier verraten wir Ihnen , wie Sie die Keynote auf all Ihren Apple-Geräten verfolgen können. In den letzten Wochen ist häufiger Airtag-Zubehör im Netz aufgetaucht. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass Apple heute den smarten Bluetooth-Tracker vorstellen wird. Apple ist ohnehin etwas spät dran: Samsung hat bereits Anfang des Jahres die Samsung Galaxy Smart Tags vorgestellt.

"Apples Infrastruktur zur Unterstützung von Airtags ist bereits vorhanden, da das Unternehmen Anfang April sein "Wo ist?"-Netzwerk gestartet hat , mit dem Geräte von Drittanbietern wie Belkin-Kopfhörer, Chipolo-Item-Tracker und Vanmoof-E-Bikes direkt in der Find-My-App geortet werden können", so Macrumors. "Es wird erwartet, dass Airtags auf genau dieselbe Weise funktionieren, nur mit Unterstützung des Ultra Wideband U1-Chips, der eine höhere Genauigkeit als Standard-Bluetooth und sogar ein Augmented-Reality-Erlebnis ermöglicht, um Sie direkt zu einem verlorenen Gegenstand zu führen."

Unseren Live-Ticker können Sie hier ab 19 Uhr nachverfolgen



Neues iPad-Pro-Zubehör aufgetaucht

Neben dem neuen Airtags-Zubehör gibt es auch Hinweise darauf, dass Apple heute Abend tatsächlich neue iPad-Modelle vorstellen will. Sucht man etwa auf Amazon nach entsprechenden Produkten, wie etwa "iPad Pro 2021", tauchen in den Suchergebnissen bereits viele Zubehörprodukte, die explizit für die neuen iPads ausgeschrieben sind, wie etwa Schutzhüllen oder Displayschutzprodukte von Drittanbietern. Dies muss jedoch kein Beweis dafür sein, dass Apple heute tatsächlich neue iPads oder eben Airtags vorstellen wird. Vielmehr spekulieren die Hersteller darauf, mit einer frühzeitigen Anzeige bessere Plätze auf Google und Amazon zu belegen.

Die Chancen stehen jedoch nicht schlecht: Seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte um neue iPad-Modelle. Heute Abend werden wohl neue iPad-Pro-Modelle mit Mini-LED-Technologie erwartet. Mehr dazu erfahren Sie hier .