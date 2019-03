Vorhersage: App Store bis 2022 mit mehr als doppeltem Umsatz

Thomas Hartmann

Innerhalb der nächsten fünf Jahre könnten die weltweiten App-Umsätze für Apple auf 96 Milliarden US-Dollar ansteigen.

Vergrößern Sensor Tower © Sensor Tower

Dies ist das Ergebnis einer Projektion des App-Analytics-Anbieters Sensor Tower . Das entspricht gegenüber dem Umsatz von 2018 als Vergleichspunkt (47 Milliarden US-Dollar) einer Steigerung von 104 Prozent. Die Wachstumsrate (CAGR) beträgt demnach durchschnittlich 15,6 Prozent jährlich. Dabei spielen vor allem Abos von Unterhaltungs-Apps eine wichtige Rolle, vermutet Sensor Tower. Am stärksten sollen dabei die Märkte in Lateinamerika und in Afrika wachsen. Doch auch in China, den Vereinigten Staaten und in Japan wird das globale Wachstum weiter steigen. In Lateinamerika wird die Wachstumsrate wohl 239 Prozent betragen – mit einem Umsatz von zuletzt 710 US-Millionen Dollar bis auf über 2,4 Milliarden US-Dollar bis 2023. Getoppt wird diese Erwartung nur noch für die afrikanischen Staaten, wo das Wachstum sogar fast 300 Prozent bis 2022 betragen dürfte, mit einem Umsatz von dann 420 US-Dollar – was in absoluten Zahlen natürlich deutlich hinter den anderen Märkten zurückbleibt.

Doch auch für Android-Smartphones sieht Sensor Tower in den Google Play-Stores einen erheblichen Zuwachs, dieser liegt bei zuletzt 25 US-Milliarden Dollar (2018), in der Projektion bis 2023 bei 60 Milliarden US-Dollar mit einem Zuwachs von 140 Prozent und einer CAGR (jährlichen durchschnittlichen Wachstumsrate) von 19 Prozent. Die Schwerpunkte für Google liegen hierbei in den USA, in Südkorea und Japan. In Afrika dürfte Google bis 2023 auch weiterhin vor liegen. Dennoch bleibt Google damit insgesamt und global betrachtet hinter den Umsätzen von Apple im App Store zurück, wobei Drittanbieter in Android-Stores in China nicht mitberechnet wurden.

Ohne Zweifel dürfte Apple durch das angekündigte Angebot neuer Services wie Apple Arcade und der Betonung von Gesundheit-Apps einen erheblichen Schub für den App Store verursachen. Den kompletten Bericht von Sensor Tower mit zahlreichen weiteren Details und Zahlen gibt es nach Registrierung über diesen Link .