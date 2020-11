Vorschau Black Friday: Wo es Apple-Geräte günstiger gibt

Stephan Wiesend

Ab 27.11 startet der Black Friday, zahlreiche Apple-Geräte wird es dann bei Apple, Amazon, Media Markt und Saturn günstiger geben.

Vergrößern Ab 27.11.2020 startet der Black Friday.

Eigentlich ist der Black Friday eine sehr amerikanische Institution: Da der Freitag nach Thanksgiving als Anfang der Weihnacht-Einkaufssaison gilt, gibt es hier „Doorbusters“ und andere Schnäppchen in Massen. Und seit einigen Jahren können Sie auch hierzulande ordentlich sparen - auch bei Apple-Geräten!



Black Friday bei Apple

Voraussichtlich gibt es auch von Apple selbst an diesem 27. November eine passende Aktion, meist „Shopping Event“ genannt. Rabatte auf iPhone 12 und Macbook M1 sollte man aber wohl weniger erwarten, eher eine Aktion wie in den letzten Jahren. 2019 erhielt man beim Kauf bestimmter Produkte einen Apple-Store-Gutschein mit einem Guthaben von bis zu 200 Euro – gestaffelt je nach Preis der gekauften Apple-Produkte.

Auch 2018 gab es etwa für vier Tage bei bestimmten Käufen zusätzliche Apple-Store-Gutscheine: Käufer eines iPad Pro oder iPad Mini bekamen eine Gutscheinkarte von 100 Euro, beim Kauf eines Macs gab es 200 Euro. Leider waren diese Gutscheine nur im Apple Store einlösbar. Vermutlich wird es auch 2020 eine solche Aktion geben. Denkbar wäre auch, dass Apple bei Käufen bestimmter Macs oder iPads ein Paar Airpods dazu gibt.



Black Friday bei anderen Shops

Die Verkaufsaktion startet aber auch in zahlreichen anderen deutschen Shops, darunter auch mit Geräten von Apple. Aus rechtlichen Gründen gab es in Deutschland Beschränkungen bei der Verwendung des Namens „Black Friday“, diese Probleme scheinen mittlerweile gelöst zu sein.

Red Friday bei Media Markt

Wie schon in früheren Jahren setzt allerdings der Media Markt weiter auf einen eigenen „alternativen“ Namen: Am 27. November 2020 startet deshalb der "Red Friday" . Hohe Rabatte werden an diesem Tag versprochen, die Aktion soll am 27. November um 00:00 Uhr starten und drei Tage dauern – bis zum so genannten Cyber Monday. Media Markt Clubmitglieder sollen allerdings schon etwas früher Zugriff auf diese Schnäppchen haben.

Aktuell läuft noch der "Black November" bei Media Markt, bei dem Sie schon vor dem offiziellen Black Friday Rabatte auf viele Produkte bekommen. Am Singles Day (11. November) gab es beispielsweise 11 Prozent auf den gesamten Einkauf, auch auf Apple-Geräte wie iPhones oder iPads. Ausgeschlossen von der Aktion waren allerdings die neuen Modelle.

Hier geh'ts zu den Media Markt-Angeboten



Black Friday bei Saturn

Auch bei Saturn gibt es ab 27.11.2020 bis zum „Cyber Monday“ hohe Rabatte für „Smartphones bis Kaffeevollautomaten“. Wie bei Media Markt dauert die Aktion drei Tage : Vom 27.11.2020 00:00 Uhr bis einschließlich Montag. Wie bei Media Markt scheint es außerdem für Kunden mit der neuen Saturn Card eine Vorzugsbehandlung zu geben – diese können limitierte Angebote vorab erhalten.

Bei Saturn finden Sie ebenfalls im "Black November" schon vorab viele Produkte günstiger. Zum Black Friday werden Sie auch auf iPhone-11-Modelle, Macbooks und iPads Rabatte erhalten. Auch werden die erst kürzlich vorgestellten Apple-Geräte wie iPhone 12 oder die M1-Macbooks von jeglichen Rabatten ausgeschlossen sein.

Hier geht's zu den Saturn-Angeboten



Amazon

Bei Amazon läuft der Black Friday bereits seit dem 26. Oktober, zumindest laufen aktuell alle Angebote unter der Bezeichnung "Frühe Black Friday Angebote". Bis 19. November läuft diese Aktion, laut Amazon wird es aber am 27. November aber eine Rabattaktion geben – wie letzten Jahr startet ab 20.11.2020 die "Black Friday-Woche", die aber erst am 30. November mit dem "Cyber Monday" endet. Wie bei Saturn und Media Markt werden angemeldete Kunden mit Prime-Abo bevorzugt.

Hier geht's zum Frühen Black Friday bei Amazon



Welche Apple-Geräte werden günstiger?

Welche Apple-Produkte bei Anbietern wie Saturn und Media Markt verbilligt zu haben sind, ist nicht bekannt. Zu erwarten sind aber vor allem Preisnachlässe auf Produkte wie Airpods, Airpods Pro und iPads, die bereits in den vergangen Tagen und Wochen zu verschiedenen Aktion deutlich günstiger angeboten wurden. Auch Apple Watches sind vermutlich im Angebot. Hohe Rabatte auf iPhone 11 und iPhone 11 Pro vermuten wir ebenfalls, da auch diese Modelle in vergangen Aktion reduziert waren. Preisnachlässe auf ein Macbook Air mit M1-CPU oder ein Macbook Pro M1 sind genau wie auf die neuen iPhone-12-Modelle weniger zu erwarten, da neue Apple-Produkte meist von Aktion ausgeschlossen sind.

Unserer Erfahrung nach sind Apple-Produkte schnell vergriffen an solchen Aktionstagen. Wenn Sie sparen wollen, sollten Sie am Aktionstag schnell sein, sonst entgeht Ihnen womöglich ein Top-Deal.