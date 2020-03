Vorsicht vor zu günstigen Angeboten auf Idealo und Co.: Das steckt dahinter!

Kris Wallburg/Dennis Steimels

Bei Preisvergleichsportalen wie Idealo, Geizhals und Co. gibt es Smartphones, zum Beispiel aktuelle iPhone-Modelle, überraschend günstig. Aber hier ist Vorsicht geboten, bei manchen Angeboten sollten Sie durchaus skeptisch sein.

Vergrößern Günstige Angebote auf Preisvergleichseiten können einen Haken haben © 360b/Shutterstock.com

Auf der Suche nach einem neuen Smartphone landen viele früher oder später auf Vergleichsportalen, die Ihnen einen Überblick die Angebote auf dem Markt liefern. Das kann durchaus hilfreich sein, um das beste Angebot für Ihr Wunsch-Handy zu finden. Bevor Sie sich aber für einen Anbieter entscheiden, gibt es einige Dinge, die Sie beachten sollten.

1. Darum sind Smartphones auf Ebay so günstig

Viele Handys sind gerade auf der Verkaufsplattform Ebay und bei An- und Verkaufsseiten wie Zoxs , Asgoodasnew und Co. teilweise stark günstiger als bei den großen Händlern. So bekommen Sie beispielsweise das iPhone XS derzeit schon für 639 Euro (Stand 02.03.2020) . Der günstigste Anbieter im Preisvergleich ist derzeit Gravis mit 679 Euro. Sie zahlen immerhin 40 Euro weniger bei Ebay! Warum kann also ein Händler auf Ebay ein Produkt so günstig anbieten, obwohl vom Erlös noch eine Verkaufsprovision in Höhe von 9 Prozent zuzüglich 0,05 Euro fixem Anteil an Ebay geht? In diesem Beispiel wären das immerhin knapp 58 Euro. Die Antwort: Es liegt an einem kleinen Detail, das einem nicht gleich ins Auge springt und teilweise zu Problemen führen kann.

Differenzbesteuerung nach § 25a UStG

Bei jedem herkömmlichen Kauf bei einem regulären Händler erhalten Sie eine ordentliche Rechnung, auf der Nettopreis und Mehrwertsteuer aufgelistet sind. Händler auf Ebay und Webseiten wie Zoxs, AsGoodAsNew und Co., die Produkte wie Smartphones von privat ankaufen, verkaufen die Handys oft komplett neu und originalverpackt mit dem Zusatz "„Rechnung gemäß §25a UStG“ – der Fachbegriff: "Differenzbesteuerung nach § 25a UStG". Der Grund: Der Verkäufer ist ein Wiederverkäufer des Smartphones, das er in der Regel von einem Privatkunden erworben hat – etwa aus einer Vertragsverlängerung oder ein ungewolltes Geschenk – oder das Päckchen ist einfach "vom Laster gefallen".

Dadurch, dass er ein Wiederverkäufer ist, unterliegt nur die Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis der Umsatzsteuer, weshalb die Geräte für Sie als Endkunden günstiger werden.

Nachteil für Privatkunden: Unter Umständen gilt für diese Geräte nur eine eingeschränkte Garantie, da das Smartphone aus einem nicht EU-Land stammen kann. Innerhalb der EU bieten viele Hersteller wie Samsung oder Huawei ihre Garantie EU-weit an.

Nachteil für Selbstständige: Da der Händler die Mehrwertsteuer nicht auf der Rechnung ausweisen darf – sondern nur den Gesamtbetrag inklusive Umsatzsteuer – können vorsteuerabzugsberechtigte Selbstständige und Firmen sich die Mehrwertsteuer nicht vom Finanzamt erstatten lassen. Den Kaufpreis selbst kann man aber absetzen.





2. "Refurbished/Generalüberholt" – Das steckt dahinter

Ein weiterer Grund für besonders günstige Angebote können generalüberholte Geräte sein. Das sind Geräte aus zweiter Hand, die vom Anbieter auf ihre Funktionalität untersucht und eventuell repariert wurden. Daran ist erstmal nichts auszusetzen, beim Kauf eines solchen Geräts sollte Ihnen aber klar sein, dass Sie ein gebrauchtes Gerät kaufen. Die Garantie kommt in den meisten Fällen nicht mehr von den Herstellern wie Apple, sondern von den verkaufenden Unternehmen. Auch die Laufzeit der Garantie kann variieren.

3. Dubiose Anbieter – Augen auf beim Smartphone-Kauf

Es gibt aber auch immer wieder günstige Angebote, die auf den ersten Blick vollkommen normal aussehen. Der Gerätezustand wird als neu angeben und auch die Mehrwertsteuer wird ausgewiesen. Bevor Sie zuschlagen, sollten Sie sich aber über den verkaufenden Shop informieren. Immer wieder finden dubiose Anbieter ihren Weg in die Listen der Vergleichsportale. Zu dem Zeitpunkt, an dem dieser Artikel geschrieben wird, finden sich unter den fünf günstigsten Anbietern für ein iPhone XS auf der Seite eines großen Vergleichsportals zwei Anbieter, die nur eine 1,5 Sterne-Bewertung aufweisen können. In den Kommentaren wird immer wieder von nicht verschickten Bestellungen berichtet, sogar von Gebrauchtgeräten ist die Rede, die als neu deklariert werden. Deshalb sollten Sie immer ein Auge auf die Bewertungen der Shops werfen, eine schnelle Google-Suche kann auch Aufklärung bieten.

Immer auf die Details achten

Wenn ein neues Smartphone – oder auch jedes andere Produkt – deutlich günstiger als im Vergleich ist, achten Sie auf Details wie tatsächlichen Artikelzustand, Herkunftsland, Rechnung und Verkäufer. Besonders auf Ebay haben sich in den letzten Jahren eine ganze Reihe an Sprachkonventionen etabliert, die viele Kunden etwas überfordert. Zum Beispiel Bulkware, CPO und Refurbished. Was die Begriffe bedeuten, haben wir in unserem Ratgeber "Was bedeuten Ebay-Begriffe 'Bulkware', 'CPO', 'Vorführer'" .