WLAN-Patente: Patenttroll verklagt Apple

Peter Müller

Gleich 16 Patente soll Apple mit praktisch all seinen Produkten verletzt haben. Dem Mac-Hersteller wird es nun zu bunt.

Vergrößern So sehen Trolle aus – in Norwegen © iStockfotos/Christopher Reed

Der Gerichtsbezirk von Ost-Texas ist bekannt dafür, in seiner Rechtsprechung meist den Anträgen von Patenteigner zu folgen, weswegen so genannten Patenttrolle gerne dort klagen. Nun erwischt es wieder Apple. Das finnische Unternehmen Seven Networks, das zwar selbst keine Produkte und Services anbietet, aber eine Reihe von Patenten rund um WLAN hält, verklagt den Hersteller von Macs und iPhones in nicht weniger als 16 Einzelfällen . Betroffen sind alle Produkte Apples, die WLAN nutzen.

Damit die Klage überhaupt angenommen werden kann, gründete Seven Networks eine LLC in Ost-Texas, der es die Patente übertrug. Apple zieht nun auch die Konsequenzen aus den wiederholten Angriffen der Trolle und schließt seine beiden Apple Stores im nämlichen Bezirk, so hat Apple keine Niederlassung mehr dort, Klagen werden vor Ort schwieriger. Am Samstag wird Apple in Dallas stattdessen einen neuen Store eröffnen, dieser liegt außerhalb des notorischen Bezirks.

Die Patente lauten im Einzelnen: