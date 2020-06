WWDC 2020 im Livestream ab 19 Uhr: iOS 14, ARM-Macs und mehr

Peter Müller

Die Spannung steigt: Was wird Apple uns heute Abend alles ab 19 Uhr zeigen? So sind Sie live dabei.

Vergrößern WWDC 2020 © Apple

Die bisher ungewöhnlichste, aber auch die nach Teilnehmerzahlen größte WWDC beginnt heute mit der traditionellen Keynote ab 10 Uhr Ortszeit in Cupertino (19 Uhr MESZ). Die Lage zwingt Apple dazu, erstmals seine Entwicklerkonferenz komplett online abzuhalten – in früheren Jahren waren immer rund 5000 Entwickler aus aller Welt nach San Francisco oder San Jose, um dort auf rund 1000 Apple-Entwickler zu treffen und sich mit ihnen über die Neuerungen in Apples Systemen auszutauschen.

Dieser Austausch findet nun innerhalb von virtuellen Seminaren statt und ist auf Teilnehmer aus der Entwicklerschaft begrenzt. Öffentlich ist nach wie vor die Keynote zur Eröffnung, auf der Apple-CEO Tim Cook und seine Kollegen die wichtigsten Nachrichten verkünden. Diesmal nicht vor Saalpublikum, aber vor Millionen Zuschauern draußen an den Geräten. Apple überträgt in der TV App oder direkt im Browser, auch auf seinem Youtube-Kanal wird der Stream zu sehen sein. Und natürlich werden wir wieder in unsrem Ticker berichten und die Geschehnisse einordnen. Freuen Sie sich auf einen spannenden Abend!

WWDC 2020 Live-Stream auf Apple.com

WWDC 2020 Live-Stream auf Youtube

Sehen Sie hier heute Abend unseren Live-Ticker ( Direkt-Link hier ):

Das kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf uns zu: