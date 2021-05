WWDC 2021 ab 7. Juni: Neue Event-Termine bekannt

Simon Lohmann, Halyna Kubiv

In zwei Wochen startet die WWDC 2021 erneut rein virtuell, Apple hat schon genaue Termine bekannt gegeben.

VergrĂ¶ĂŸern WWDC 2021 Einladung © Apple

Aktualisierung vom 25. Mai 2021:

Knapp zwei Wochen vor der WWDC 2021 hat Apple nun genaue Termine fĂŒr die Veranstaltungen bekannt gegeben. Die WWDC-Keynote findet wie gewohnt um 19 Uhr MESZ statt. SpĂ€t in der Nacht, um drei Uhr morgens, wird Apple "State of the Union" ausstrahlen – eine ausfĂŒhrlichere ErklĂ€rung der vorgestellten Neuerungen fĂŒr Entwickler. Am 10. Juni - ebenfalls in der Nacht - wird Apple seine Design-Awards fĂŒr beste Apps verleihen. ZusĂ€tzlich dazu werden Special Events wie Coding-Wettbewerbe, Vorlesungen durch die eingeladenen Sprecher und andere veranstalten. Apple empfiehlt fĂŒr die bessere Übersicht, die eigene Developer-App herunterzuladen. FĂŒr einige Themenschwerpunkte wird der Veranstalter die sogenannten Pavillons anbieten, eine Sammlung aller relevanten Video-Sessions, Labs und Special Events.

UrsprĂŒngliche Nachricht vom 2. April 2021:

Via Pressemitteilung hat Apple heute den Starttermin fĂŒr die diesjĂ€hrige Worldwirde Developers Converence bekannt gegeben: Die WWDC findet demnach vom 7. bis 11. Juni und wie schon im letzten Jahr ausschließlich online statt. "Die WWDC21 ist fĂŒr alle Entwickler:innen kostenlos und wird einzigartige Einblicke in die Zukunft von iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS bieten", heißt es aus Cupertino.Â

Lesetipp : iOS 15 und MacOS 12: Erste Hinweise im Code entdeckt



Apple nimmt ab sofort bis zum 18. April Einreichungen fĂŒr die diesjĂ€hrige Swift Student Challenge entgegen. Dabei handelt es sich um eine langjĂ€hrige Tradition, SchĂŒlerinnen und SchĂŒler beim Programmieren zu unterstĂŒtzen. "Auch dieses Jahr sind junge Entwickler:innen eingeladen, eine interaktive Szene mit einem Swift Playground zu erstellen, die innerhalb von drei Minuten erlebt werden kann", so Apple.



„Wir arbeiten daran, die WWDC21 zu unserer bisher grĂ¶ĂŸten und besten zu machen und freuen uns darauf, Apple Entwickler:innen neue Werkzeuge anzubieten, die sie bei der Erstellung von Apps unterstĂŒtzen, die die Art und Weise verĂ€ndern, wie wir leben, arbeiten und spielen", so Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations and Enterprise and Education Marketing von Apple.

Mit großen Überraschungen rechnen wir derzeit noch nicht. Die WWDC 2021 umfasst ersten Angaben zufolge: