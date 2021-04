WWDC 2021 ab 7. Juni: Neues zu iOS 15, macOS 12 & mehr

Simon Lohmann

Während wir eigentlich noch auf die lang ersehnte Einladung zum ersten Apple Event in diesem Frühjahr warten, überrascht Apple seine Fans mit einer Einladung zur diesjährigen Worldwide Developers Conference (WWDC).

Vergrößern WWDC 2021 Einladung © Apple

Via Pressemitteilung hat Apple heute den Starttermin für die diesjährige Worldwirde Developers Converence bekannt gegeben: Die WWDC findet demnach vom 7. bis 11. Juni und wie schon im letzten Jahr schausschließlich online statt. "Die WWDC21 ist für alle Entwickler:innen kostenlos und wird einzigartige Einblicke in die Zukunft von iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS bieten", heißt es aus Cupertino.

Lesetipp : iOS 15 und MacOS 12: Erste Hinweise im Code entdeckt



Apple nimmt ab sofort bis zum 18. April Einreichungen für die diesjährige Swift Student Challenge entgegen. Dabei handelt es sich um eine langjährige Tradition, Schülerinnen und Schüler beim Programmieren zu unterstützen. "Auch dieses Jahr sind junge Entwickler:innen eingeladen, eine interaktive Szene mit einem Swift Playground zu erstellen, die innerhalb von drei Minuten erlebt werden kann", so Apple.



„Wir arbeiten daran, die WWDC21 zu unserer bisher größten und besten zu machen und freuen uns darauf, Apple Entwickler:innen neue Werkzeuge anzubieten, die sie bei der Erstellung von Apps unterstützen, die die Art und Weise verändern, wie wir leben, arbeiten und spielen", so Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations and Enterprise and Education Marketing von Apple.

Mit großen Überraschungen rechnen wir derzeit noch nicht. Die WWDC 2021 umfasst ersten Angaben zufolge: