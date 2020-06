WWDC: Crew von Mythic Quest stellt sich Entwickler-Fragen

Thomas Hartmann

Mit Mythic Quest hat Apple TV+ eine erfolgreiche Serie gebracht, die naturgemĂ€ĂŸ vor allem Menschen im Umfeld von Computer, Entwicklung und Spielen anspricht.

VergrĂ¶ĂŸern Mythic Quest © Apple

"Mythic Quest – Raven’s Banquet" zeigt auf ziemlich durchgedrehte, aber vermutlich dabei ziemlich realistische Weise Arbeit, Beziehungen und Vorkommnisse in einem Entwicklerstudio fĂŒr das fiktive Online-Fantasygame gleichen Namens. Die Serie gibt es exklusiv bei Apple TV+ . ZusĂ€tzlich zur ersten Staffel hat die Cast mit den Schauspielerinnen und Schauspielern in der QuarantĂ€nezeit coronabedingt die viel beachtete Extra-Episode ”Quarantine” gedreht, die alle Darstellenden von zu Hause mit einem iPhone und Airpods in den Ohrmuscheln drehten – wir berichteten .

Nun haben sich einige Schauspieler und Macher der Serie Entwickler- und Fanfragen im Umfeld der Apple-Entwicklerkonferenz WWDC 2020 gestellt, wie Apple Insider berichtet.

Interessant sind dabei Antworten zu Apps, die fĂŒr die ”Quarantine”-Episode genutzt wurden, darunter FiLMiC ProVideo Camera und ShurePlus MOTIV fĂŒr den Sound. Den Ton haben die Beteiligten meist mit Shure-Mikros aufgenommen, nicht mit denen des iPhone.



Auch das inzwischen fĂŒr die Coronazeit schon fast ikonische Zoom-Setting in der Episode war Gegenstand der Diskussion. Dabei mussten die Schauspieler Cues (Stichworte) von den Airpods erfassen und den Ton ĂŒber Apple-Kopfhörer abspielen. Dies sei eine Herausforderung gewesen, öffnete aber die TĂŒr zu neuen Schauspielmethoden, meinte Rob McElhenney, ausfĂŒhrender Produzent. Apple will diese Episode offensichtlich fĂŒr den Emmy einreichen.

Erhellend ist auch, dass man Inspirationen fĂŒr das Geschehen, den Umgangsstil und den Sprachcode in dem fiktiven Entwicklungsstudio direkt von Partner Ubisoft erhalten habe. Auch die persönlichen Beziehungen in der Serie waren Teil des GesprĂ€chs, ebenso wie Details zu dem, was hinter den Kulissen passiert und zur Serie allgemein.

Apple hat ein Video als Ausschnitt aus den Antworten mit etwa 25 Minuten Spielzeit zur VerfĂŒgung gestellt.