WWDC in Gefahr? Santa Clara County rät von Messen ab

Peter Müller

Santa Clara County, zu dem auch Cupertino gehört, hat neue Richtlinien zur Bekämpfung des Coronavirus veröffentlicht.

Vergrößern Das Apple Hauptquartier ist wohl das beeindruckendste Gebäude in Cupertino © Fotolia/Felix Mizioznikov

Maßnahmen: Die Gesundheitsbehörde des Santa Clara County, in dem Städte wie Cupertino, Mountain View und Palo Alto liegen, hat neue Richtlinien zur Bekämpfung des Coronavirus veröffentlicht . Unternehmen wie Apple, Google oder Tesla sollen dafür sorgen, dass ihre Angestellten keine unnötigen Reisen unternehmen, große Meetings und Konferenzen, bei denen Menschen auf Armlänge zusammen kommen, sollten besser abgesagt werden. Kranke Mitarbeiter sollten daheim bleiben und wenn ein Zusammentreffen doch unvermeidlich wäre, sollten Menschen mit Vorerkrankungen besser auf die Teilnahme verzichten. Oberflächen aller Art sollten penibel sauber gehalten werden. Eine ärztliche Bestätigung für die Krankschreibung ist nicht sofort notwendig, da die Ärzte überlastet sein können. Die Behörde empfiehlt Gleitzeiten am Morgen und Abend, um Versammlungen von Mitarbeitern vor dem Arbeitsstart und vor dem Feierabend zu vermeiden.



Zu der Verwaltungseinheit gehören Städte wie Cupertino, Mountain View, Palo Alto, Los Gatos, Sunnyvale, San Jose und Santa Clara. Es sind also neben Apple und Google weitere große IT-Firmen betroffen: Netflix, LinkedIn, Adobe, Intel und Nvidia.



Klingt beinahe so, als würde die Gesundheitsbehörde Apple davon abraten, Ende März die Weltpresse nach Cupertino einzuladen und Anfang Juni Entwickler aus aller Welt zur WWDC. Bisher sind in Santa Clara County 20 Infektionen mit dem neuen Virus bekannt. Die Gesundheitsbehörde in Santa Clara will die Verbreitung der Krankheit so gut wie möglich eindämmen. Allein gestern wurden in der Gegend sechs neue Fälle bekannt.