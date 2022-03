Wallpaper des iPhone SE 3: Hier Gratis-Download

Michael Simon

Apple stattet die iPhones SE 3 mit exklusiven Bildhintergründen aus, die auch auf anderen Modellen gut aussehen.

Unser Testbericht zum iPhone SE folgt in Kürze, aber wir können Ihnen schon jetzt sagen, dass es nicht viel Neues zu bieten hat. Das gleiche Design wie das alte Modell, den gleichen Chip wie das iPhone 13 und die gleiche Kamerahardware wie das iPhone 7. Aber es gibt eine Sache, die man keinem anderen Telefon bekommt: diese coolen neuen Hintergrundbilder.



Passend zu den Farben des neuen iPhone SE - Mitternacht, Sternenlicht und Rot - zeigen die Hintergrundbilder einen Farbverlauf, der helle und dunkle Farben in vertikalen Streifen zu einem "X" zusammenfasst. Die Hintergrundbilder sind wunderschön und würden auf jedem iPhone-Bildschirm gut aussehen, nicht nur auf dem winzigen iPhone SE. Sie verbergen sogar gut die Notch, die das iPhone SE nicht hat.



Die Kollegen von 9to5Mac haben die Dateien aus der Firmware des iPhone SE extrahiert , und Sie können die neuen Hintergrundbilder für herunterladen, sie passen auf jedem iPhone. Um sie zu bekommen, öffnen Sie die Bilder in voller Größe, drücken Sie lange oder klicken mit der rechten Maustaste und sichern Sie in der Fotos-App. Dann gehen Sie zu den "Einstellungen" des iPhone, tippen auf "Hintergrundbild" und wählen ein neues Hintergrundbild aus dem Fotoarchiv aus.