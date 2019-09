Wann kommen iOS 13, iPadOS, watchOS 6 und macOS 10.15 Catalina?

Halyna Kubiv

Nach der Keynote sind doch noch ein paar Fragen offengeblieben, die Apple auf der Bühne gar nicht beantwortet hat.

Gleich zum Beginn der Keynote hat Tim Cook eine Folie hinter sich einblenden lassen, welche zeigte, auf welche Schwerpunkte Apple als Firma besteht: Hardware, Software und Services. Doch der Bereich Software war bei der Keynote sträflich vernachlässigt: Hat man noch bei iPhone X Animojies und bei iPhone XS Memojies als Anreiz zum Update auf iOS 11 und iOS 13 respektive genannt, hatte Apple seine Betriebssysteme in der aktuellen Keynote nur beiläufig genannt. Es bleibt noch die Frage, wann genau all die neuen iOS-, iPadOS- und watchOS-Versionen veröffentlicht werden. Die Antwort ist heuer etwas komplexer als in den vergangenen Jahren.

iOS 13

iOS 13 wird am 19. September veröffentlicht , erfahrungsgemäß eher gegen Abend. Allerdings hat Apple ein paar Funktionen mit Sternchen gekennzeichnet, die erst am 30. September veröffentlicht werden. Dazu gehören beispielsweise automatisierte Siri-Shortcuts, geschätzte Ankunftszeit in Maps, vorgeschlagene Siri-Shortcuts für tägliche Routinen, neue Version des Geräte-Managements bei Bring Your Own Device. Ein paar von neuen Funktionen sind für noch später angekündigt. Im Apple-Sprech "later this fall" könnte auch Anfang Dezember bedeuten. Dazu gehören einige Homekit-Funktionen wie Secure Video, Audio Sharing, geteilte Ordner in iCloud Drive und Kommunikationsbeschränkungen bei Screen Time. Mit diesen Geräte ist iOS 13 kompatibel:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod Touch (7. Generation)

iPadOS

Das neue iPadOS wird hingegen etwas später veröffentlicht, am 30. September. Folgende Geräte werden unterstützt:

12.9-Zoll iPad Pro

11-Zoll iPad Pro

10.5-Zoll iPad Pro

9.7-Zoll iPad Pro

iPad (7. Generation)

iPad (6. Generation)

iPad (5. Generation)

iPad Mini (5. Generation)

iPad Mini 4

iPad Air (3. Generation)

iPad Air 2

Auch bei iPadOS verschiebt Apple einige Funktionen auf später, das sind die gleichen wie bei iOS 13 – Audio Sharing oder geteilte Ordner in iCloud Drive. Speziell für das iPad hat Apple Image Capture API vorbereitet, eine Option, Fotos direkt in die Foto-App ohne Konvertierung zu importieren. Diese Funktion ist nun auch für "später" angekündigt.

watchOS 6

Die neue Version von watchOS 6 kommt ebenfalls wie iOS 13 am 19. September. Allerdings nicht für alle Geräte. Series 5, 4 und 3 erhalten das Update sofort am Abend des 19. September. Die Inhaber von Series 1 und 2 werden auf "later this fall" vertröstet, also Oktober, November oder womöglich gar Dezember.

macOS Catalina

Das neue Betriebssystem für Macs wird im Oktober 2019 veröffentlicht. Da iOS, iPadOS und macOS Catalina die gleichen iCloud-Funktionen haben wie beispielsweise geteilte Ordner, kann man davon ausgehen, dass diese noch später veröffentlicht werden, beispielsweise im November.

tvOS 13

Das neue Betriebssystem für Apple TV 4 und 4K wird am 30. September veröffentlicht. Diese Informationen haben wir etwas versteckt in der Pressemitteilung von Apple zu Apple Arcade gefunden: "Apple Arcade wird ab 30. September auf iPadOS und tvOS 13 und im Oktober auf macOS Catalina erhältlich sein."