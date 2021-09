Wann kommt das iPhone 13 heraus? Der Zeitplan

Dennis Steimels

Schon morgen wird Apple das iPhone 13 vorstellen. Doch wann genau kann man es kaufen und wann können Sie es in den HÀnden halten? Der Zeitplan aller vier Modelle.

VergrĂ¶ĂŸern iPhone 13: Der Zeitplan © YouTube / Everything Apple Pro EAP

Am 14. September , also morgen, stellt Apple die iPhone-13-Generation bestehend aus vier Modellen vor: iPhone 13, 13 Mini, 13, Pro und 13 Pro Max ( alle aktuellen GerĂŒchte ). Bereits wenige Tage nach der Apple-Keynote können Sie die GerĂ€te vorbestellen. Doch auch wenn alle vier Versionen gleichzeitig vorgestellt werden, könnte es wie im Vorjahr darauf hinauslaufen, dass zwei Modelle erst etwas spĂ€ter erscheinen. Folgt Apple dem gleichen Launch-Prozedere, dann wird der Zeitplan des iPhone 13 wie folgt aussehen:



14. September ab 19 Uhr: Vorstellung iPhone 13

17. September ab 14 Uhr: Vorverkauf startet fĂŒr iPhone 13 und 13 Pro

24. September: Marktstart fĂŒr iPhone 13 und 13 Pro

08. Oktober ab 14 Uhr: Vorverkauf startet fĂŒr iPhone 13 Mini und 13 Pro Max

15. Oktober: Marktstart fĂŒr iPhone 13 Mini und 13 Pro Max

Sollte der Launch also wie beim iPhone 12 (alle Modelle) ablaufen, werden das 13 Mini und das 13 Pro Max erst drei Wochen nach dem iPhone 13 und 13 Pro erscheinen. Falls nicht, gelten fĂŒr alle Modelle die Daten des 13 und 13 Pro. Die Vorbestellungen werden jeweils an einem Freitag ab 14 Uhr starten. Sie werden die GerĂ€te bei Apple, Amazon, Media Markt/Saturn und weiteren HĂ€ndlern sowie bei Mobilfunkanbietern wie Telekom, O2 und Vodafone bestellen können. Wer jedoch bei Apple direkt ordert und zu den ersten Bestellern gehört, der erhĂ€lt sein neues iPhone-13-Modell auch garantiert am Marktstart. Andere Shops haben teilweise lĂ€ngere Lieferzeiten.

Wie die Vergangenheit zeigt, lohnt es sich, schnell beim Vorverkauf zu sein. Wer zu spĂ€t bestellt, der muss teils recht lange auf sein iPhone kaufen. Wer jedoch bewusst mit dem Kauf wartet, kann sogar Geld sparen, hier erklĂ€ren wir Ihnen, wann Sie ein iPhone 13 am besten kaufen, um am meisten Geld zu sparen . Bevor Sie sich fĂŒr ein iPhone 13 entscheiden, sollten Sie aber unbedingt unseren Vergleich " iPhone 13 vs. iPhone 12 " lesen, um zu erfahren, ob sich die neue Generation ĂŒberhaupt fĂŒr Sie lohnt oder der VorgĂ€nger auch noch reicht zu einem besseren Preis. Außerdem haben wir analysiert, ab welchem iPhone-Modell sich ĂŒberhaupt erst ein Wechsel lohnt .