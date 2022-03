Warum Apple auf 5K-Displays schwört – und niemand sonst

Stephan Wiesend

Nach Meinung von Apple ist ein 27-Zoll-Display mit 5K ideal für Macs. Ist das aber wirklich so und sind andere Monitore so viel unschärfer?

Bewundert man im Apple Store das neue Studio Display , stellt man sich doch einige Fragen: Etwa, warum Apple einen A13-Chip verbaut hat und ob es vielleicht eine 32-Zoll-Version geben wird? Angesichts des saftigen Preises fragt man sich aber auch, ob ein 27-Zöller mit 5K-Auflösung wirklich einen Unterschied macht? Und warum hat das Display eigentlich nur 27 Zoll? Und ist die Bildqualität wirklich so viel besser ist als bei einem guten 27-Zöller mit 4K-Auflösung?

So behaupten viele Mac-Profis wie John Gruber allein die 5K-Auflösung mache einen großen Unterschied und im Prinzip wären alle 4K-Monitore nicht für Macs geeignet . Dagegen sind alle anderen Monitorhersteller von Acer bis Xiaomi offenbar anderer Meinung und haben keinen einzigen 27-Zöller mit 5K im Angebot. Selbst der 5K Ultrafine von LG ist eigentlich eine Spezialanfertigung, die für Apple produziert wird.

Retina-Displays

Apples wichtigster Grund für die Wahl von 5K und der Größe von 27-Zoll ist die Unterstützung von Retina-Auflösung, auch HiDPI genannt. Seit dem Retina-Macbook Pro von 2012 nutzen immer mehr Apple-Displays eine so hohe Auflösung, dass bei typischem Blickabstand keine einzelnen Blickpunkte zu sehen sind. Das sorgt für eine besonders hohe Bildqualität, hoch aufgelöste Fotos, scharfe Schrift und brillante Menüs und Symbole. Fotografen können ein Foto besser beurteilen, Büroarbeiter profitieren von gut lesbarer Schrift, die fast wie gedruckt wirkt. Rein optisch macht 5K unbestritten einen tollen Eindruck.

Was man dabei wissen sollte: Niemand benutzt einen 5K-Mac mit seiner nativen Auflösung – dann wären alle Symbole und Schriften viel zu klein. Ideal ist für Retina-Displays ein Skalierungsfaktor von 2x, der auch bei iPads und älteren iPhones genutzt wird: Statt 5120 x 2880 hat man dann eigentlich die Auflösung 2560 x 1440 vor sich - also die gleiche Bildschirmoberfläche wie ein WQHD-Display oder ein iMac 27-Zoll vor der 5K-Ära.

Ein weiterer Vorteil der 5K-Auflösung: Man hat durch die hohe Pixeldichte offensichtlich mehr Spielraum bei dem Wechsel der Bildschirmauflösung. Über die Systemeinstellung Monitor kann man schließlich andere Auflösungen wählen , etwa „Größerer Text“ oder „Mehr Fläche“. „Größerer Text“ entspricht beim Studio Display 1920 x 1080. Dabei handelt es sich zwar um Auflösungen mit einem „krummen“ Skalierungsfaktor wie 2,67, dank hoher Pixeldichte bleibt aber trotzdem die Bildqualität noch sehr hoch. Vor allem bei Macbooks nutzt Apple als Standardeinstellung oft diese „krummen“ Skalierungsfaktoren, um einen guten Kompromiss zwischen Schärfe und nutzbarer Bildschirmfläche zu erreichen. Ein Nachteil von Apples Konzept: Eigentlich gehören 27-Zoll-Displays bei Profi-Anwendern schon zu den kleineren Displays. Die hohe Auflösung begrenzt aber die mögliche Größe des Displays. Bei einem 31,5-Zoll-Display wie dem Pro Display XDR musste Apple schon zur 6K-Auflösung greifen, was viele ältere Macs bereits überfordert.

Der Sinn von HiDPI-Auflösung am Desktop-Monitor ist nicht unumstritten: Viele IT-Profis beschwören, schon bei einem WQHD-Display und einem üblichen Arbeitsabstand würde niemand einzelne Pixel erkennen. Ist hier doch der Abstand hier weit größer als bei iPhone und Macbook. Ein weiterer Grund, warum sich 5K bei PC-Anwendern nicht durchgesetzt hat, ist aber Gaming. Viele Display-Käufer kaufen einen Monitor speziell für Gaming und hier sind zu hohe Auflösungen hinderlich – selbst das Spielen mit 4K-Auflösung überfordert oft leistungsfähigste Grafikkarten. Ab Windows 10 steht PC-Anwendern aber ebenfalls eine sehr leistungsfähige Scaling-Funktion zur Verfügung.

Sind PC-Displays für Macs untauglich?

Für Apple hatte die Wahl von 5K auch den Grund, sich von der großen Masse der Monitorhersteller abzugrenzen. 4K-Monitore mit 27 Zoll gibt es schon für unter 300 Euro. Nur Cupertino bietet ein 5K-Display in dieser Größenklasse und ist hier konkurrenzlos. Warum sollen aber die weitverbreiteten 4K-Monitore nicht für Macs geeignet sein, wie John Gruber behauptet? Sein Vorwurf: Hat man direkten Vergleich mit einem 5K-iMac, wirkt die Nutzung eines Monitors mit WQHD-Auflösung wie ein Rückschritt.

Bei einem 4K-Display mit 27-Zoll sind dagegen alle Menüs und Schrift viel zu klein. Das ist richtig, andererseits kann man auch 4K-Monitore im HiDPI-Modus nutzen oder eine kleinere Auflösung einstellen. Bei der idealen 2x-Skalierung erhält man dann eine nutzbare Bildschirmoberfläche von 1920 x 1080. Dieser Full-HD-Modus bietet eine tolle Bildqualität, wenn auch die Arbeitsfläche relativ klein ist. Dafür profitieren auch bei diesen Monitoren Fotografen von der hohen Auflösung und ein Youtuber, der 4K-Videos schneidet, sieht sein Material in der vollen Auflösung. Vor allem die Beschränkung auf 27-Zoll ist aber ein Schwachpunkt: Verzichtet man komplett auf HiDPI hat man eine riesige Auswahl: 32-Zöller, die man in nativer 4K-Auflösung nutzen kann oder ultrabreite Monitore wie Eizos neuen EV3895, die auch am Mac nutzbar sind. Sehr hohe Auflösung wählen Dell und Co nämlich erst bei größeren Displays mit 32 bis 40 Zoll – eigentlich zwei 27-Zöller nebeneinander bietet etwa Dells U4021QW mit 5120 x 2160 Pixeln – der für 1779 Euro fast schon so viel Arbeitsfläche wie zwei Studio Displays bereitstellt - ohne HiDPI allerdings. Von LG gibt es außerdem in Kürze den neuen 5K-Monitor 40WP95C mit Thunderbolt 4 und NanoIPS …



Fazit

Nicht ohne Grund wählt Apple bei Studio Display ein 5K-Panel mit 27-Zoll, nur so garantiert die Retina-Auflösung tolle Bildqualität. Hier muss aber jeder selbst entscheiden, welchen Aufpreis man für ein Mehr an Auflösung zahlen will. Größere Einschränkung ist aber vielleicht die Bildschirmgröße von 27 Zoll. Für fast 2000 Euro gibt es nämlich von Anbietern wie Eizo und Dell sehr attraktive Monitore abseits der 27-Zoll-Klasse.