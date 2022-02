Warum Apple in nächster Zeit kein faltbares Display auf den Markt bringt

Jason Cross

Apple gestaltet und testet faltbare Displays, aber das bedeutet nicht, dass es jemals auf den Markt kommen wird.

Vergrößern Gerücht im Check © Dilok Klaisataporn / shutterstock.com

Da schau her, ein weiteres Gerücht über ein Apple-Gerät mit faltbarem Display ! Es scheint, dass die Gerüchteküche von "faltbarem iPhone" zu "faltbarem Macbook" übergegangen ist, zumindest zuletzt. Man will gerne glauben, dass Apple eine Art von Revolution für faltbaren Geräte plant, aber man sollte sich keine allzu großen Hoffnungen machen. Die mannigfaltigen Spekulationen über faltbare Displays kommen uns bekannt vor.

Das neueste Gerücht stammt von Ross Young, Analyst bei Display Supply Chain Consultants. Apple spreche seinen Informationen nach mit seinen Zulieferern über faltbare Displays mit einer Größe von bis zu 20 Zoll, und spekuliert dann über die Möglichkeiten, wie daraus ein faltbares Macbook (oder iMac oder... irgendeine Art von Mac) entstehen könnte. Im gleichen Bericht behauptet er, dass das faltbare iPhone, das darin iPhone Flip heißt, für das Jahr 2025 geplant sei.

Diese Geschichten sind nicht frei erfunden, denn Apple erforscht tatsächlich viele Formfaktoren und Technologien, bevor es entscheidet, was tatsächlich auf den Markt kommt. Es ist nur so, dass wir immer wieder hören, dass Apple-Geräte mit faltbarem Display kurz vor der Markteinführung stehen, und das rückt immer näher. Der Hirtenjunge ruft nicht "Wolf!" , sondern "Faltbares Display!"

Faltbares iPhone schon 2020 nicht erschienen

Erinnern Sie sich an das faltbare iPhone? Im Jahr 2016 gab es Gerüchte, dass Apple an einem solchen Gerät arbeitet und dass dem Unternehmen mehrere Patente für faltbare Telefone/Tablets mit OLED-Displays zugesprochen worden waren . Es sollte 2020 auf den Markt kommen, ein Zeitfenster von vier Jahren.

Als das Jahr 2020 kam und wieder ging, ohne dass es ein faltbares iPhone gab, haben die Auguren die Prognose auf 2021 oder wahlweise 2023 verschoben. Also nur noch zwei oder drei Jahre in der Zukunft. Lange genug, damit Apple seine Meinung ändert und alle vergessen, dass sich das Gerücht nicht bewahrheitet hat.

Jetzt schreiben wir das Jahr 2022 und das faltbare iPhone soll in...

*prüft die Notizen*

Drei Jahre?! Wie hoch sind die Chancen? Und um den Deal zu versüßen, legen wir noch eine Art verrücktes faltbares 20-Zoll-Macbook-iMac-Hybrid-Computer-Ding dazu. Wenn ich wetten müsste, würde ich darauf wetten, dass es im Jahr 2025 weder ein faltbares iPhone noch einen faltbaren Mac geben wird.

Faltbare Displays sind einfach nicht so nützlich

Das Problem liegt nicht wirklich bei Apple. Und es ist auch nicht so, dass diese Berater für die Lieferkette falsch liegen. Apple trifft sich mit Sicherheit mit Lieferanten aller Art und kauft wahrscheinlich sogar einige faltbare Displays, um in seinen Labors neue Produkte und/oder Patente zu entwickeln. Aber für jedes Produkt, das Apple auf den Markt bringt, gibt es wahrscheinlich ein Dutzend Produkte, die das Zeichenbrett nicht verlassen, und eine Handvoll anderer, die es nicht aus dem Labor schaffen. Wir haben Dutzende von Berichten über raffiniert klingende Apple-Patente gelesen, die es nie in ein Produkt geschafft haben.

Apple ist sehr pragmatisch, wenn es um die Auslieferung von Produkten geht. Das Unternehmen wird nicht fünf Millionen faltbare iPhones oder 100.000 faltbare 20-Zoll-Macs ausliefern. Das Unternehmen möchte zehnmal so große Mengen ausliefern. Selbst als Premium-Gerät der Spitzenklasse ist es nur schwer möglich, viele dieser Geräte herzustellen. Das Unternehmen könnte so etwas wie ein AR-Headset der Spitzenklasse entwickeln, das für kleine Stückzahlen gedacht ist, aber nur als Sprungbrett für ein Gerät für den Massenmarkt.

Vergrößern Das Galaxy Fold brauchte drei Generationen (und mehr), um seine Probleme zu beheben. © Adam Patrick Murray/IDG

Und faltbare Geräte kommen mit einer Menge von Problemen: Nähte. Scharniere. Beschränkungen bei Hüllen. Beschränkungen für Kameras. Viel potenzieller Platzbedarf im Inneren durch Scharniere und Display-Mechanismen, der für den Akku genutzt werden könnte. Begrenzter Platz für Chips und schlechte Kühlung. Einige dieser Probleme lassen sich zwar lösen, aber sie sind mit hohen Kosten verbunden.

Und das alles nur, um ein Smartphone zu bekommen, das weniger wasser- und staubdicht ist und Stürze und Stöße weniger gut übersteht. Und wahrscheinlich hat es eine kürzere Akkulaufzeit oder eine geringere Leistung als ein vergleichbares Gerät im guten alten schwarzen Rechteckdesign.

Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass Macbooks bereits faltbar sind. Das Display befindet sich auf der einen Hälfte, die Tastatur auf der anderen. Manche argumentieren, dass Apple beide Hälften mit einem Display ausstatten würde, aber ich finde das eine schwer zu schluckende Pille. Nach all dem Widerstand gegen die flache und steife Haptik der Macbooks mit Schmetterlingstastatur hat das Unternehmen schließlich eine Kehrtwende vollzogen und kehrt zum geliebten Scherendesign zurück und schafft sogar die Touchbar ab. Apple hat sich jahrelang hartnäckig dagegen gewehrt, einen Mac mit einem berührungsempfindlichen Display auszustatten. Und jetzt soll die gesamte Tastatur zu einem Touch-Display ohne jeglichen Tastenhub werden? Etwas, das sich zu einem riesigen 20-Zoll-Display ausklappen lässt, das so aussieht, als würde man in einem überfüllten Bus eine ganze Zeitung ausklappen?

Vielleicht wird Apple eines Tages ein faltbares iPhone und einen faltbaren 20-Zoll-Mac verkaufen, vielleicht auch nicht. Aber wenn wir in ein oder zwei Jahren davon hören, bin ich sicher, dass es nur noch drei Jahre entfernt ist.