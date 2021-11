Warum Apple seine Strategie nur unter Zwang ändert

Dan Moren, Kris Wallburg

Apple hat im Laufe des Jahres an überraschend vielen Fronten Zugeständnisse gemacht. Die Anschlüsse am Macbook Pro kehren zurück und sogar die Right-to-Repair-Bewegung hatte Grund zum Jubeln. Doch diese Entscheidungen resultieren nicht aus reinem Altruismus.

Vergrößern Apple ist der größte Konzern der Welt - trotzdem ist er abhängig von seinen Kunden. © Shutterstock.com/hanohiki

Apple bekommt viel Kritik für seinen "Entweder so oder gar nicht"-Ansatz für, nun ja, so ziemlich alles: App-Store-Regeln, Produktdesign, Farben und so weiter. Dieser Ansatz hat zwar durchaus seine Vorteile - man merkt, wenn sich verschiedene Grüppchen in das Design einmischen, und das Endergebnis ist selten gut -, aber er führt auch zu einem Grad an Verbohrtheit, der für alle anderen Parteien, die mit dem Unternehmen zu tun haben, frustrierend sein kann.

Aber diese Philosophie bedeutet nicht, dass Apple nicht bereit ist, Änderungen vorzunehmen, wenn es nötig ist. Innovation ist schließlich ein weiteres Markenzeichen des Unternehmens, und sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen ist auf dem Technologiemarkt selten ein Weg zum Erfolg. Es ist nur so, dass dieser Wandel manchmal nicht von Menschen innerhalb des Unternehmens ausgeht, sondern von externen Kräften.

In letzter Zeit hat das Unternehmen eine Reihe überraschender Kehrtwendungen in Bezug auf frühere Maßnahmen gemacht, und auch wenn diese nicht immer aus reiner Herzensgüte erfolgen - sofern man bei einem Unternehmen überhaupt von einer solchen sprechen kann -, so zeigen sie doch, dass Apple lernen und sich vielleicht verbessern kann ... auch wenn es manchmal mit Händen und Füßen dazu gedrängt werden muss.

Glieder einer Kette

Der App Store hat für viel Frustration gesorgt, vor allem bei den Entwicklern, aber auch in geringerem Maße bei den Verbrauchern. Während das jüngste Urteil in der Rechtssache Apple gegen Epic hauptsächlich zu Gunsten von Cupertino ausfiel - dass Apple auf eine App-Store-Regel verzichten muss, ist noch lange nicht beschlossene Sache - hat das Unternehmen nach einer Untersuchung der japanischen Fair Trade Commission zumindest einige Zugeständnisse beim Betrieb des App Store gemacht.

Als Ergebnis dieser Untersuchung hat Apple zugestimmt, dass "Reader-Apps" (solche, die ein Abonnement erfordern, um Inhalte anzuzeigen) einen Link zu ihrer Website enthalten dürfen - etwas, das zuvor gegen die App-Store-Regeln verstoßen hatte. Außerdem wird diese Änderung nicht auf Japan beschränkt sein, sondern im nächsten Jahr weltweit eingeführt.

Auch wenn es sich nicht um die großzügigste aller Entscheidungen handelt (es geht lediglich um einen "In-App-Link", singular, und wir wissen noch nicht, was die Richtlinien genau vorschreiben) und es klar ist, dass der Hauptantrieb darin bestand, eine genauere Prüfung durch die Regulierungsbehörden zu vermeiden, ist es dennoch eine positive Änderung, von der Entwickler und Nutzer gleichermaßen profitieren werden. Und sie ist der Beweis dafür, dass die Regierung Apple, dessen Jahresumsatz das das Bruttoinlandsprodukt vieler Länder übertrifft, tatsächlich dazu zwingen kann, seine Geschäftspraktiken zu ändern. In Anbetracht der drohenden kartellrechtlichen Maßnahmen der US-Regierung und der Europäischen Union besteht zumindest die Hoffnung, dass das Unternehmen zu Besserungen gezwungen wird.



Streitpunkt Anschlüsse

Dieser Druck muss auch nicht von den Regierungen kommen. Nehmen Sie das neue Macbook Pro als Beispiel. Nach mehreren Jahren glanzloser Modelle, die wegen des Verzichts auf "alte" Anschlüsse und problematischer Tastaturen in die Kritik geraten waren, hat Apple brandneue Pro-Laptop-Modelle auf den Markt gebracht, die diese Funktionen zurückbringen und fast alle der oben genannten Beschwerden ausräumen. Es ist fast so, als hätte es die letzten Jahre der Macbooks Pro gar nicht gegeben.

Zynisch betrachtet könnte man meinen, dass Apple all diese Dinge weggenommen hat, nur um sie uns dann wieder zu verkaufen. Ich würde es aber etwas wohlwollender sehen: Der wachsende Druck der Profi-Nutzer hat das Unternehmen dazu gebracht, zu erkennen, dass das Produkt, das es herstellte, nicht das war, was die meisten seiner Kunden wollten.

Oder anders ausgedrückt: Sie haben Apple direkt in die Tasche gegriffen. Nicht, dass die Macbook-Pro-Verkäufe einen großen Teil des Gewinns des Unternehmens ausmachen würden, aber die entscheidende Frage ist: Könnte das Unternehmen mehr verkaufen, wenn es diese Funktionen zurückbringen würde? Es ist noch zu früh, um zu wissen, wie gut die neuen Laptops abschneiden, aber die Kritiken waren gut und wenn die Verkaufszahlen im nächsten Jahr vorliegen, habe ich keinen Zweifel, dass sie diese Einschätzungen bestätigen werden.

Das große Ganze

Und damit kommen wir zu der jüngsten Kehrtwende des Unternehmens. Nachdem Apple jahrelang darauf bestanden hat, dass die einzige Möglichkeit, ein iPhone offiziell zu reparieren, die eigene Apple-Care-Kundenbetreuung oder ein Apple Authorized Service Provider ist, kündigte Apple letzte Woche an , dass es Ersatzteile, Handbücher und Werkzeuge für Verbraucher zur Verfügung stellen wird, die ihre Smartphones selbst reparieren möchten. Das Programm beginnt mit bestimmten häufig reparierten Komponenten des iPhone 12 und 13 wie dem Bildschirm, der Batterie und der Kamera, wird aber im Laufe der Zeit auf weitere Komponenten und Geräte ausgeweitet, darunter auch M1-Macs.

Wie ein aufmerksamer Technikjournalist feststellte , war dieser Zeitpunkt weder zufällig, noch war die Entscheidung wieder einmal aus Apples Altruismus geboren. Vielmehr wurde sie wahrscheinlich durch die Securities and Exchange Commission veranlasst, die eine Aktionärsresolution weiterverfolgte, mit der Apple dazu gedrängt wurde, die Auswirkungen der "Right to Repair"-Regeln zu untersuchen. Es ist möglich, dass Apple die Zeichen der Zeit erkannt und beschlossen hat, mit der Ankündigung dieser Self-Service-Reparaturoption der Zeit voraus zu sein.

Letzten Endes würde ich jedoch behaupten, dass das Ergebnis wichtiger ist als das Motiv. Unabhängig davon, wie Apple sich zu dieser Änderung entschlossen hat, hat das Unternehmen sie vorgenommen, und wie beim App Store und dem neuen Macbook Pro wird dieser Schritt wahrscheinlich den Verbrauchern zugute kommen (und damit auf lange Sicht auch Apple selbst). Selbst wenn das Unternehmen es vorzieht, die Dinge auf seine Weise zu erledigen, ist es klar, dass externe Kräfte Apple zu neuen Verhaltensweisen zwingen können - und das bedeutet, dass es immer Hoffnung auf Veränderungen gibt.

Dieser Beitrag wurde zuerst bei unserer Schwesterpublikation Macworld.com veröffentlicht.