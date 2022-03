Warum das iPad Air 5 keinen M1-Chip bekommt

Kris Wallburg

Kurz vor der Keynote hat 9toMac nochmal einen rausgehauen: Demnach soll im neuen iPad Air der M1-Chip zum Einsatz kommen, den Apple auch schon im iPad Pro verbaut. Doch wir haben unsere Zweifel.

VergrĂ¶ĂŸern Bekommen wir heute Abend ein iPad Air mit M1-Chip zu sehen? © Shutterstock.com/Framesira

In wenigen Stunden startet Apples erstes Event in diesem Jahr und inzwischen gilt es als beinahe sicher, dass eine der Neuerungen ein aktualisiertes iPad Air sein wird. Eine Übersicht ĂŒber alle prognostizierten GerĂ€te finden Sie in unserer Übersicht.

WĂ€hrend schon lĂ€nger vermutet wird, dass das iPad Air erstmalig mit einem 5G-Modem ausgestattet sein wird, hat 9to5Mac aus nicht genauer bennanten Quellen weitere Informationen erhalten . Demnach soll Apple bei der fĂŒnften Generation des iPad Air auf den M1-Chip setzen, der auch schon im aktuellen iPad Pro verbaut ist. Dieses GerĂŒcht widerspricht bisherigen Vermutungen, dass der A15 Bionic Chip zum Einsatz kĂ€me (der gleiche Chip, der im iPhone 13 und iPad Mini 6 zu finden ist). Der M1 ist ca. 50 Prozent leistungsstĂ€rker als besagter A15 Bionic und rund 70 Prozent gegenĂŒber dem A14 Bionic aus der aktuellen Generation des iPad Air.

Macbook Air M2: Das potenziell Beste der morgigen Apple-Keynote

Es wĂ€re ein ĂŒberraschender Schritt Apples, das iPad Air mit dem stĂ€rksten Rechenchip auszustatten (abseits der im neuen Macbook Pro verbauten M1 Pro und M1 Max). Schließlich ginge so ein wichtiges Verkaufsargument fĂŒr das iPad Pro verloren, zumal das iPad Air mindestens 10,9 Zoll groß sein wird und somit fast exakt der GrĂ¶ĂŸe des kleineren iPad Pro entspricht (das im Gegensatz zum grĂ¶ĂŸeren Modell auch keine Mini-LED-Technologie verbaut hat). Außer natĂŒrlich, Apple sollte sich ĂŒberraschenderweise dazu entscheiden, das iPad Air zu verkleinern - und das ist eher unwahrscheinlich. Dementsprechend sind wir erst einmal skeptisch, ein solcher Schritt wĂŒrde nur dann Sinn stiften, wenn parallel das iPad Pro mit einem neuen, leistungsstĂ€rkeren Chip ausgestattet wird.

Ob sich das GerĂŒcht bewahrheitet, werden wir in wenigen Stunden wissen. Die Keynote mit dem Titel "Peek Performance" startet um 19 Uhr deutscher Zeit. Mehr Informationen dazu und wie Sie die Keynote verfolgen können, finden Sie hier.