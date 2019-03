Was Apple heute und morgen noch vorstellen könnte

Peter Müller

Die Woche hat nicht nur gut angefangen, sie ging dann auch noch gut weiter. Drei Tage hintereinander stellte Apple neue Produkte vor.

Am Montag: Neue iPads . Am Dienstag: Neue iMacs . Am Mittwoch: Neue Airpods . Dazu noch ein paar Nebenaspekte, etwa gesunkene Preise für RAM- und SSD-Bestückungen, neue Optionen für den iMac Pro und zuletzt frische Farben für das Zubehör . Hätte Apple an sich alles auch in eine Frühjahrs-Keynote packen können und das Publikum hätte sich nicht gelangweilt, obwohl der große Knüller zugegebenermaßen fehlt. Aber dazu wird Apple ja kommenden Montag öffentlich sprechen und all die veranschlagte Zeit beanspruchen. Updates, und seien sie auch noch so wichtig, halten da bloß auf.

Und die Woche ist ja noch nicht vorbei. Was könnte dann aber heute noch kommen? Ein neues Vierzoll-iPhone? Das iPhone SE , das heute drei Jahre alt wird, hat nach wie vor treue Fans. Das Konzept hat nach dem eher gescheiterten Versuch des iPhone 5C diesmal funktioniert: Man nehme einen bewährten Formfaktor, ein hochwertiges Gehäuse und an Elektronik das neueste, was man bekommen kann und packe das alles in ein relativ günstiges Telefon. Eine Aktualisierung auf ein iPhone SE 2 haben sich viele gewünscht. Die seinerzeit neueste Technik ist zwar nicht dem Alteisen zuzuordnen, aber mittlerweile auch nicht mehr die frischeste.

Wird Apple aber heute tatsächlich noch einmal zur Mittagszeit eine Pressemitteilung verschicken und das iPhone SE aufleben lassen? Im bewährten Gehäuse, mit der Technik von heute? So leicht wird das diesmal nicht funktionieren. Der Unterschied des im SE eingebauten A9 zum heutigen A12 ist beträchtlich, es müsste diesmal wohl auch ein neues Gehäuse sein.

Wir warten heute also gewiss vergeblich auf ein neues SE, würden uns über eine weitere Apple-Pressemitteilung zur Mittagszeit aber gar nicht so sehr wundern. Ein paar Fragen sind noch offen: Was ist mit der Ladematte AirPower? Und wäre ein iPod Touch der siebten Generation doch noch eine Idee? Warten wir es mal ab – und am Donnerstag ist die Woche immer noch nicht zu Ende.