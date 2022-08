Was Sam Sung mit Apple zu schaffen hatte - Auktion bei eBay

Eugen Wegmann

Wenn Sie schon immer eine Visitenkarte des ehemaligen Apple-Store-Mitarbeiters „Sam Sung“ haben wollten, haben Sie jetzt die Chance.

VergrĂ¶ĂŸern © Sam Struan

In die Kategorie „KuriositĂ€ten“ fĂ€llt eine kleine aber feine A(u)ktion, die gerade um Aufmerksamkeit buhlt. Sam Struan , der von 2010 bis 2012 im Apple Store in Glasgow, Schottland unter dem Namen „Sam Sung“ gearbeitet hat, versteigert auf eBay eine alte Apple-Visitenkarte samt Mitarbeiter-Shirt aus dieser Zeit fĂŒr einen guten Zweck.

Aus dem Namen Profit geschlagen - fĂŒr einen guten Zweck

Der Witz daran ist natĂŒrlich, dass es sich um eine Apple-Visitenkarte mit einem Namen handelt, der der sĂŒdkoreanischen Konkurrenz von Samsung verdĂ€chtig Ă€hnlich ist. Wenn Ihnen die Geschichte irgendwie bekannt vorkommt, dann tĂ€uschen Sie sich nicht: Vor ziemlich genau acht Jahren hat Struan bereits eine Ă€hnliche Aktion gehalten ( unsere Meldung im Google Cache ), damals ging der Erlös von rund 2.500 US-Dollar an die Kinderhilfsorganisation „Children’s Wish BC & Yukon“ in Kanada, diesmal an ein Frauenhaus in Vancouver. In der Auktion schreibt Struan, dass es seines Wissens nach nur zwei solcher Visitenkarten gibt.

Aktuell lĂ€uft die Auktion noch etwas lĂ€nger als einen Tag und steht bei 1.152 kanadischen Dollar, was rund 900 Euro entspricht. Dazu kommen Versandkosten und unter UmstĂ€nden noch EinfuhrgebĂŒhren. Wenn Sie das nötige Kleingeld haben und auf KuriositĂ€ten stehen, geht es hier entlang zur Auktion .