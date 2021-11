Was für Fans: Neue Kissen im alten Mac-Design

Thomas Hartmann

Geek-Ware-Versender Throwboy hat aus dem Design alter Macs inklusive der Lisa eine neue Kissenkollektion fürs Sortiment geplant, welches die Herzen von Mac-Fans höher schlagen lassen dürfte.

Vergrößern Throwboy-Kissen © Throwboy

Bereits im Februar dieses Jahres berichteten wir über eine spannende Kollektion von Decken und Kissen im typischen Design von Mac-Symbolen wie dem Finder . Nun hat Throwboy eine neue Kampagne bei Kickstarter aufgelegt, die mit über 29.000 Euro bei einer Ziellinie von 8710 Euro bereits erfolgreich gelaufen ist, während noch gut zwei Wochen verbleiben. Dies mit nur 324 Supportern.

Das Sortiment heißt “The Iconic Pillow Collection 2“, und es umfasst Kissen im Design der Lisa von 1983 als unmittelbarer Vorläuferin des Macintosh. Angelehnt an 1999 das “Toilettensitz“-G3.iBook, von 2000 der Powermac G4-Cube, von 2002 der iMac im Stil einer Schreibtischlampe und schließlich der “Käsereibe“-Powermac G5 von 2003.

Den Nahaufnahmen zufolge sind die Kissen sehr detailreich und liebevoll gestaltet. Das Original-Apple-Logo fehlt aber, vermutlich aus rechtlichen Gründen, dort prangt jeweils lediglich ein Ersatzsymbol. Immerhin gibt es bei der Lisa eine Referenz zu den ursprünglichen Regenbogen-Farben im Apple-Logo.

Der Mindestbeitrag bei Kickstarter beträgt für ein ”ikonisches Kissen” 40 US-Dollar, mit mehr Kissen erhöht sich der Betrag, wie dort im Einzelnen aufgeführt wird. Verschickt werden soll aus Seattle in Washington ab Mai 2022, der Versand erfolgt demnach weltweit.

Für den Weihnachtsbaum in diesem Jahr kommt die Kampagne also zu spät. Man kann sich aber mit anderen ans Apple-Design angelehnten Symbolkissen solange trösten, die man hier in der Übersicht findet . Darunter der Apple II von 1977, iMacs, der iPod, das iPhone von 2007 oder auch ein Kissen in Herzform mit den Regenbogenfarben. Sogar ein ”Spinning Wheel (of Death)”-Kissen ist dabei. Die Kollektion mit der ersten ”Iconic Pillow Collection” ist freilich ausverkauft.