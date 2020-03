Watch Together: Filme und Serien gemeinsam online schauen

Thomas Hartmann

In Zeiten, da man sich nicht so leicht face to face treffen kann oder sollte, sind virtuelle Angebote für Treffen aller Art umso beliebter.

Vergrößern Watch Together © Shutterstock / bbernard

Kürzlich hatten wir über die Netflix Party berichtet, hier kann man gemeinsam mit anderen Netflix-Usern zeitsynchron Serien und Filme des Streamingsanbieters ansehen und gleichzeitig dazu chatten. Mit Watch2Gether , die es freilich schon seit 2011 gibt, liegt nun aber auch ein in dieser Phase sicher willkommenes Tool vor, mit dem man einen virtuellen Raum erstellt. Dann kann man das Internet synchron mit Freunden benutzen, schreibt der Anbieter, dabei Videos ansehen, Musik anhören und sogar online shoppen bei Amazon gehen. Watch2Gether – übersetzt in etwa ”Guckt zusammen” – verspricht, dass Player für Video und Audio synchronisiert sind, und es gibt ebenfalls eine integrierte Chat-Funktion. Unterstützt werden Inhalte von Youtube, Vimeo, Dailymotion und Soundcloud. Die Anzahl von Playlists ist demnach unbegrenzt – visuell bringt man sich durch die Unterstützung von Webcams in den Raum ein.

Watch2Gether ist kostenlos, man benötigt auch keine Registrierung. Die Links zur Teilnahme verschickt man per E-Mail, Facebook, Twitter und auf anderen üblichen Wegen.

Ein User meint beispielsweise, man könnte auch als Lehrperson gemeinsam mit Schüler*innen und Studierenden Videos ansehen und diese kommentieren. Oder mit seiner Fernbeziehung auf diese Weise zusammen sein.

Das Geschäftsmodell von Watch2Gether setzt wie bei vielen Online-Diensten auf Werbung. Es gibt aber auch eine Plus-Option. Die ersten dreißig Tage sind gratis, danach sind pro Monat rund 3,5 Euro fällig. Dafür erhält der Nutzer einen werbefreien Raum. In dem Fall, wenn er den Online-Raum erstellt, sehen alle Beteiligten keine Werbung mehr. Wenn der Plus-Nutzer den Online-Räumen mit Werbung beitritt, wird sie für ihn ausgeblendet. Für die Plus-Benutzer gibt es einen früheren Zugang zu den Beta-Optionen und ein paar Einstellungen mehr wie zusätzlichen Chat-Farben und animierte GIFs in den Chat-Nachrichten.