Watch Together: Videos im Facebook-Messenger gemeinsam sehen

Thomas Hartmann

Mit dem neuen Watch Together schauen Teilnehmende in einem Facebook-Chat gleichzeitig ein Video, während sie sich gegenseitig sehen und miteinander kommunizieren können.

Vergrößern Watch Together: Videos im Facebook-Messenger © Facebook

Jeden Tag gebe es mehr als 150 Millionen Videoanrufe über den Facebook-Messenger und mehr als 200 Millionen Videos, die über Messenger gesendet werden, schreibt Facebook in seiner Bekanntgabe des neuen Dienstes Watch Together . Mit dem Angebot sollen Personen die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Erlebnis über das Betrachten eines Videos erhalten, das allen gleichzeitig gezeigt wird und zu denen sie auch parallel chatten oder Likes verteilen können. Das können angesagte Videos, Sportbeiträge, Tutorials oder andere Filme sein, auch aus Facebook Watch , wo der Konzern Videos von Geschäftspartnern bereitstellt.

Kreative wie DJs oder Personaltrainer können ihren Communities direkt neue Videos in einem Messenger Video Call vorführen mit den entsprechenden unmittelbaren Reaktionen bis hin zum gemeinsamem Work-out. Damit es losgeht, startet man einen Messenger Video Call für bis zu acht Teilnehmende oder einen Messenger Room, bei dem bis zu 50 Personen dabei sein können. Von dort aus lässt sich ein für die Gruppe vorgeschlagenes Video starten, oder man wählt aus Kategorien wie ”V & Movies”, ”Watched” oder ”Uploaded”, das können auch eigene Beiträge sein. Das Angebot ist kostenlos verfügbar für Android- und iOS-Smartphones. Alle haben dabei dieselben Berechtigungen und können gemeinsam entscheiden, was geguckt wird, ob man stoppen will oder vor- oder zurückspult. Schon aus der Beschreibung heraus liegt nahe, dass dies voraussichtlich eher ein jüngeres Publikum ansprechen wird, das es zudem gewohnt ist, vornehmlich mit dem Handy auch Videos zu konsumieren, vielleicht auch in Ermangelung eigener Laptops. Oder weil es einfach bequemer und handhabbar ist, auch von unterwegs aus ein solches virtuelles Gemeinschaftserlebnis zu starten.

Bereits etabliert hat Facebook seine Watch Partys , mit denen man sich auf Facebook in Echtzeit öffentliche Videos mit einer Gruppe von Freunden ansehen kann. Diese führten in der Vergangenheit durch Piraterie zu lizenzrechtlichen Streitigkeiten und der Sperrung von Gruppen.