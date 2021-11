WatchOS 8.1.1 behebt Ladefehler der Series 7

Halyna Kubiv

Ein etwas überraschendes Update hat Apple für seine neueste Apple Watch Series 7 veröffentlicht. Damit behebt der Entwickler einen Ladefehler.

Vergrößern watchOS 8.1 bringt granulare Sturzerkennung © 9to5Mac

Nach dem Unterpunkt-Update für iOS 15 auf iOS 15.1.1 hat Apple noch ein kleines Update für die Apple Watch veröffentlicht. watchOS 8.1.1 steht seit gestern Abend zur Verfügung. Allerdings ist es nur für die Inhaber der Series 7 gemeint. In seinen Sicherheitsnotizen präzisiert Apple, dass das watchOS 8.1.1 für die Mobilfunkversion der Apple Watch 7 gedacht ist , doch wir konnten das aktuelle Update auch auf eine "normale" Apple Watch 7 GPS herunterladen.

Mit dem Update behebt Apple einen nicht weiter spezifizierten Ladefehler, der die neueste Generation betroffen hat. In den Veröffentlichungsnotizen bleibt der Hersteller wage: "Die Apple Watch Series 7 hatte bei einigen Nutzern nicht wie erwartet geladen". Ob der Fehler die Schnellladefunktion betraf oder allgemein das Laden, ist nicht bekannt. Der behobene Fehler war wohl tatsächlich selten: Außer in der deutschen Facebook-Gruppe haben wir bei keinen weiteren einschlägigen Quellen Berichte über die Ladestörungen der Apple Watch Series 7 gefunden. Die Nutzer in der erwähnten Gruppe haben sich beschwert, dass die Uhr auf der Ladescheibe nicht geladen ist. Erst beim zweiten Anlauf konnte die Apple Watch 7 Strom zapfen.

Die neueste Version von watchOS 8 findet sich auf dem gekoppelten iPhone in der Watch-App unter den allgemeinen Einstellungen "Allgemein – Softwareupdate".