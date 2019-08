Wegen Strahlung: Sammelklage gegen Apple und Samsung eingereicht

Kris Wallburg

Smartphones geben mehr Strahlung ab, als eigentlich erlaubt. Das berichtete in der vergangenen Woche eine amerikanische Zeitung. Diesem Bericht folgt bereits die erste Sammelklage einer kleinen Kanzlei aus Atlanta.

Die Chicago Tribune hat mehrere Smartphones auf die abgegebene Strahlung hin getestet. Dabei kam die Zeitung zu dem Schluss, dass einige Ger├Ąte die festgeschriebenen Grenzwerte nicht einhielten. Wir berichteten.

├ťber einen Facebook-Post lie├č die Anwaltskanzlei Fegan Scott LLC gestern verlauten, eine Sammelklage gegen Apple und Samsung eingereicht zu haben. Sie werfen den Konzernen vor, durch die vermeintlich (die Ergebnisse einer neuen Untersuchung durch die amerikanische Beh├Ârde FCC stehen noch aus) erh├Âhten Strahlenwerte die Gesundheit der Ger├Ątenutzer zu gef├Ąhrden. Au├čerdem sei die Werbung zu den Produkten irref├╝hrend und spiele die Gefahren von Strahlung, die durch Smartphones abgegeben wird, herunter, ignoriere sie sogar komplett. So wird Apple und Samsung vorgeworfen, mit Slogans wie "Studio in your pocket" zu sugerrieren, dass Smartphones risikofrei in der Hosentasche transportiert werden k├Ânnen.

Die 44-seitige Anklageschrift bezieht sich zu gro├čen Teilen auf den Artikel der Chicago Tribune, aber auch auf verschiedene Studien, welche die Sch├Ądlichkeit von Smartphone-Strahlung belegen sollen. Dabei ist diese wissenschaftlich durchaus umstritten. F├╝r mehr Informationen zu diesem Thema empfehlen wir den Gast-Beitrag unseres Experten Dennis Bederov. In diesem Beitrag haben wir die Problematik der SAR-Messungen zusammengefasst und erkl├Ąrt, warum diese nicht immer aussagekr├Ąftig sind.



Sammelklagen gegen gro├če Konzerne und Beh├Ârden sind keine Seltenheit. Erst vor wenigen Monaten startete in den USA eine Sammelklage gegen die US-Beh├Ârde FCC wegen der Zulassung von 5G-Mobilfunk. Auch in diesem Fall geh├Ârt die Gef├Ąhrdung der Allgemeinheit zu den Vorw├╝rfen, ohne dass diese wissenschaftlich einwandfrei erwiesen ist.